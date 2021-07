Dolgoprstnež, osumljen več tatvin na Obali, v priporu

Koprski policisti so na podlagi zbranih dokazov odvzeli prostost 36-letnemu moškemu, ki naj bi na območju Kopra in Izole v zadnjem mesecu storil 14 tatvin iz plovil, poslovnih in stanovanjskih prostorov, pa tudi kaznivo dejanje vloma, tatvine kolesa ter poškodovanja tuje stvari. Moškega so kazensko ovadili, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.