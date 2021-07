Prevara: preko spleta za več tisoč evrov kupila psa, ki ga ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oškodovanka je v omenjenem primeru naročila pošiljko iz Ukrajine. Ko je zasledila oglas, da nekdo podarja pasje mladičke, se je dogovorila za mladiča zlatega prinašalca. Zatem je neznana oseba od nje zahtevala plačilo različnih stroškov in storitev, kar ji je oškodovanka tudi plačala, a obljubljene živali ni dočakala.

Na Policijski upravi Maribor ob tem v današnjem sporočilu za javnost opozarjajo na previdnost. To je namreč še en dokaz, kako iznajdljivi in prepričljivi so spletni goljufi. "V takšnih primerih nam ne pomaga še tako napreden antivirusni program, ključno je, da pravočasno prepoznamo znake prevare," poudarjajo na spletni strani Varni na internetu.

Ljudje naj bodo med drugim še posebej pozorni, če se v oglasih pojavlja napačna raba slovenščine ali izjemno nizka cena.