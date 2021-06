Olaj odredil nadzor nad policisti zaradi rumenih jopičev

Izjava za javnost pic.twitter.com/Q8nZBctZw5 — dr. Anton Olaj (@dr_Olaj) June 28, 2021

Generalni direktor policije Anton Olaj je v današnji izjavi za javnost, ki jo je objavil na Twitterju, zapisal, da so v javnosti izraženi dvomi in vprašanja, ali je policija v petek, 25. junija, v času varovanja neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani res "nepristransko delovala in ali je omogočala udejanjanje človekove pravice in temeljne svoboščine vsem udeležencem shoda enako".

Zapisal je, da je na podlagi sobotnega poročila PU Ljubljana in kasnejše dopolnitve tega poročila ter ogledom video dostopnega materiala iz družbenega omrežja "ugotoviti neskladje in različnost interpretacij istega dogodka glede ukrepanja policije".

Da bi dobil odgovor na vprašanje, ali je bilo delo opravljeno strokovno in zakonito, je po Olajevih besedah potrebno ugotoviti dejansko stanje, zato je v nedeljo odredil nadzor nad delom PU Ljubljana. Ugotovitve bodo znane v tednu dni, je v izjavi za javnost še dodal generalni direktor policije.

Policijski sindikat Slovenije: Nimamo informacij, da bi policisti delovati nezakonito

Foto: STA Iz Policijskega sindikata Slovenije so v zvezi z ukrepanjem policistov posebne policijske enote na petkovem javnem zbiranju na Prešernovem trgu danes - glede na prejem več novinarskih vprašanj, povezanih z odzivi predsednika vlade, ministra za notranje zadeve in generalnega direktorja policije - sporočili, da v zvezi z dogajanjem trenutno ne razpolagajo z informacijami, da bi policisti pri varovanju javnega shoda delovali nezakonito ali nestrokovno.

Ob tem so poudarili, da policijsko delo ni enostavno in enoznačno, saj poteka v spreminjajočih se okoliščinah in razmerah, in to sleherni dan. "Verjamemo, da je bilo tako tudi v petek. Pri tem morajo policisti ravnati v skladu z organizacijo dela, usmeritvami in navodili stroke, taktiko in metodiko, okoliščinami in oceno dejanskega stanja itd., seveda vse to pa v obsegu s pooblastili, ki jih imajo," so navedli.

Glede nadzora na delom policije pa pričakujejo, da bodo seznanjeni s poročilom, če bodo ugotovitve posegle v pravice policistov.

"Policijski sindikat Slovenije bo svojim članom v morebitnih postopkih zoper njih nudil vso pravno in sindikalno varstvo, verjamemo pa, da bo vodstvo policije ali ministrstvo po nadzoru ugotovilo, da policisti niso kršili predpisov in da so storili vse potrebno za zagotovitev visoke stopnje varnosti naših državljanov," so sporočili iz Policijskega sindikata Slovenije.

Da je "incident na Prešernovem trgu" treba preiskati, je že v soboto na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. "Kam pridemo, če bo že kar sin državnega tožilca ukazoval policiji?" je dodal premier.