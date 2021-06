Na Hrvaškem zaradi kraje koles kazensko ovadili Slovenca

Mlajšega, 23-letnega Slovenca sumijo, da je odtujil najmanj deset koles, pri eni od tatvin pa sta sodelovala s 55-letnikom. Oba sta v soboto zvečer končala v priporu, so danes potrdili na policijski upravi s sedežem v Pulju.

Hrvaški kriminalisti so ugotovili, da je 23-letnik lani in letos večkrat prišel na Hrvaško ter iz kampov odtujil kolesa. Nato se je z njimi odpeljal proti Sloveniji, še preden bi lastniki dojeli, da so ostali brez koles, in prijavili tatvino policiji.

Policisti so analizirali kraje koles v zahodni Istri in so v petek zvečer na mejnem prehodu Kaštel (Dragonja) ustavili avtomobili znamke BMWs slovensko registracijo, ki je prevažal dve kolesi. V avtomobilu sta bila 23- in 55-letnik, ki nista imela nobenih dokazov, da sta lastnika koles. Policija je ugotovila, da je dvojica kolesi odtujila v kampu v Vrsarju malo pred prihodom na mejni prehod, so zapisali na spletni strani policijske uprave hrvaške Istre.

Na Hrvaškem sumijo, da je 23-letni Slovenec junija letos ukradel najmanj tri kolesa iz kampa v Tar-Vabrigi. Po eno kolo naj bi odtujil tudi iz kampov na območju Pulja in Umaga. Lani naj bi med 24. junijem in 15. avgustom odtujil najmanj štiri kolesa iz kampov v Vrsarju, Funtani in Tar-Vabrigi. Z vsako tatvino je oškodoval lastnike za po več tisoč kun (več sto evrov), so dodali.

Kriminalisti bodo nadaljevali preiskavo, ker sumijo, da je 23-letnik odgovoren za še več kaznivih dejanj ter da pri nekaterih izmed teh tatvin ni bil edini storilec, so še zapisali.

Poleg sodelovanja hrvaških policistov z območij Poreča, Umaga, Pulja in Buj je k reševanju primerov tatvin koles pripomogla tudi koprska policijska uprava, s katero policisti iz hrvaške Iste že tradicionalno uspešno sodelujejo pri razkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev, so poudarili.