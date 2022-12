Praznike imajo radi tudi vlomilci #video

Pred nami je čas božično-novoletnih praznikov, s tem pa tudi obdobje, ki ga imajo ob mnogih najraje tudi vlomilci. Ob decembrskih praznikih in šolskih počitnicah so številne hiše in stanovanja prazni, saj se lastniki odpravijo na dopust, kar pa je mamljiva priložnost za nepridiprave. Najpogostejše tarče vlomilcev so prav prazne stanovanjske hiše v naseljih, pogosti so tudi vlomi v stanovanja, kleti in vozila. Med tistimi, ki imajo tovrstno slabo izkušnjo, se je znašel tudi Grega Kološa, ki z družino živi v stanovanjski hiši na Vranskem. Ko se je pred dnevi zvečer vrnil iz službe, je presenečeno ugotovil, da je nekdo skozi balkonska vrata vlomil v njihovo hišo.

"Pozno popoldne sem prišel iz službe, ko sem opazil, da je ena od sob v pritličju povsem razmetana," razlaga Grega Kološa, ki z družino stanuje v hiši, ki je blizu središča Vranskega. Ker mu ni bilo povsem jasno, kaj se dogaja, je najprej poklical partnerko in jo vprašal, ali kaj ve.

"Pogledat sem šel okoli hiše in videl, da sta bili odtrgani zavesa in zaščita za mrčes. Ko sem videl sledove vloma, sem takoj poklical policijo," je povedal oškodovanec.

Še danes nas je groza, ko pomislimo, da so bili v naši hiši neznanci, nadaljuje Kološa. Kot je povedal, so vlomilci iskali zlato ali denar, vendar tega na srečo niso imeli doma. Pri hiši imajo tudi dva psa, ki sta bila v času vloma zaprta v bližnjem pesjaku.

"Če gre kdo mimo, vedno lajata. Videl sem, da sta bila oba poškropljena s solzivcem. Verjetno so najprej zamotili pse in potem šli na svoje delo," je še dejal.

Na celjski policijski upravi so potrdili, da so na območju Policijske postaje Žalec, pod katero spada tudi Vransko, v zadnjem času res zabeležili povečano število vlomov, zato vse prebivalce pozivajo, naj bodo previdni. Sicer pa se bliža predpraznični čas, ko se že tradicionalno poveča število vlomov. Po besedah policije sta november in december najbolj pestra meseca glede vlomov, storilci so v tem času najbolj aktivni.

Kaj lahko naredimo sami?

Čeprav se jim povsem ne moremo izogniti, pa veliko lahko k preventivi pripomoremo tudi sami, razlaga policijski inšpektor Matija Breznik. V prvi vrsti se o svojem odhodu na dopust ne hvalimo po družbenih omrežjih, kar ljudje pogosto naredijo. Policist svetuje, da zaklenemo, še prej pa poskušamo poskrbeti, da prostor, v katerem bivamo, daje videz, da je nekdo doma, nam nekdo dviga rolete, prižiga luči in dviguje pošto.

Še vedno so najpogosteje tarča vlomov hiše v naseljih. Do konca novembra so jih na policiji zabeležili nekaj manj kot 930, sledijo vlomi na parkiriščih, teh je bilo 760, in vlomi v različne prostore v blokih, ki jih je bilo 462. Samo konec tedna sta bila na območju Ljubljane dva predrzna vloma. "Tukaj bi poudaril tudi, da ničesar ne premikamo, da ne poškodujemo in uničimo sledi, ki bi pripeljale do storilca. Veliko več bomo storili, če si bomo ob soočenju zapomnili opis storilca, kaj je imel oblečeno, s kakšnim prevoznim sredstvom je zapustil mesto, kjer smo ga zasačili," je dejal.

Takoj o dogodku obvestite policijo, ob tem dodaja Breznik. V nobenem primeru ne poskušajte storilca zaustavljati, zgolj materialne stvari namreč ne odtehtajo vašega zdravja ali celo morda življenja. Tehnični in mehanski zaščiti stanovanja sta zagotovo najbolj primerni, tudi sami moramo s preventivnimi ukrepi zagotoviti, da ne postanemo žrtev kaznivih dejanj. Eden od osnovnih je zaklepanje vrat in zapiranje oken. Če imamo nameščene alarme, jih tudi vklapljajmo, ne puščajmo pa nobenih obvestil o odsotnosti.

V zadnjem času so vse bolj popularne objave na družbenih omrežjih, kjer že pred odhodom puščamo obvestila. Vse to podkrepimo s fotografijami, da bo zadeva še bolj natančna, pa še napišemo, kdaj se vračamo domov.