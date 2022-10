Gobarji pozor: ne le strupene gobe, pozorni bodite tudi na ... #video

Gobarska sezona je po lanski, ki je bila zelo slaba, odlična. Količine gob, ki jih ljudje prinesejo iz gozda, marsikje presežejo tisto dovoljeno. Ni pa to edina nelegalna stvar, ki se dogaja med gobarjenjem. V zadnjem obdobju so na Dolenjskem obravnavali več vlomov v osebne avtomobile. Samo od prvega septembra do danes so policijo oškodovanci obvestili o 20 vlomih. Torej, ko greste po gobe, ne pazite le na to, če so gobe užitne ali ne, ampak tudi na to, da je vaša lastnina na varnem.

Od začetka septembra do danes so na Policijski upravi Novo mesto obravnavali 20 vlomov v avtomobile. Storilci so med drugim vlamljali tudi v vozila, parkirana v gozdovih in na gozdnih poteh, ki so jih tam puščali gobarji in nabiralci kostanja. Jože Kočjaž, gobar in domačin, to opaža že vrsto let.

"To se sigurno dogaja, to ve tudi policija, ki na to opozarja. Imel sem priliko videti, ko so naši avtohtoni, tako v narekovajih, pregledovali avtomobile. Mojega in še kakšnega drugega zraven," je povedal Kočjaž.

Iz podatkov, ki so jih zbrali na policiji v Novem mestu je bilo ugotovljeno, da so bili v večini primerov žrtve tisti vozniki, ki so na vidnih mestih v vozilih pustili nezavarovane osebne predmete. Med drugim tudi denarnice z dokumenti in denar. Kočajž pojasni, kako poteka dejanje storilcev. "To je lokacija Padež, kjer je krožni promet. Oni gredo recimo iz ene lokacije, ki je krožna in pregledujejo avtomobile. Potem eden gre naprej in obvešča druge. Drugi pa so tisti zadaj, ki to kaznivo dejanje storijo."

Kaj svetujejo policisti?

Občane policisti pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov. Vrednih predmetov ne puščajte na policah, sedežih ali na drugih vidnih mestih. Niti v predalu vozila. Predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce. Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo. Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če vozilo zapustite le za hip.

Iz PU Novo mesto so sporočil, da je pri naselju Mačji dol na začetku tega tedna prišlo do neljubega incidenta. Eno od gobark so oškodovali nepridipravi za kar tisoč evrov. Lastnici avtomobila so vlomil v parkiran osebni avtomobil in odtujil torbico z dokumenti in bančnimi karticami. Storilci so tudi v druga vozila vlamljali tako, da so razbili stekla na vozilu. Poleg odtujitve predmetov so povzročili tudi škodo na vozilu. Ta je bila v večini primerov večja od vrednosti odtujenih predmetov.

Kočjaž je iz svojih izkušenj povedal, da je najboljše, da se parkira zraven ceste, da je avto viden, policisti pa opozarjajo, da nemudoma pokličete policijo, če vlomilca zasačite pri samem dejanju ali če je vlomilec že vlomil v vaše vozilo. Do prihoda policistov ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih dokazov.