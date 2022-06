Vlomili v dom zvezdnika lige NBA in odnesli 100 tisočakov

Pred dnevi so vlomili v hišo nekdanjega zvezdnika lige NBA Vinca Carterja. Ukradli so skoraj 100 tisoč ameriških dolarjev gotovine.

Policija iz Atlante je potrdila, da so vlomili v hišo danes 45-letnega nekdanjega košarkarja Toronta, New Jerseyja, Dallasa in še nekaterih klubov NBA. Nazadnje je igral za Atlanto in si po končani karieri leta 2020 tam ustvaril dom. Vince Carter, osemkratni udeleženec tekme NBA All Star, in njegova družina sta ostala brez skoraj 100 tisoč dolarjev gotovine (95 tisoč evrov). Policija je blizu njegovega doma sicer našla odvrženih 16 tisoč dolarjev in dve pištoli, ki sta ju očitno uporabljala vlomilca.

Vince Carter je imel toliko gotovine shranjene kar v vreči v omari. Med vlomom pa ga ni bilo doma, so pa bili njegova žena Sondi Carter in sinova. Ko so zaslišali hrup iz nadstropja višje, so se skrili v omaro in poklicali policijo. Lokalni policist je sicer videl vlomilca oziroma vlomilce na begu s črnim avtomobilom, a mu jih ni uspelo ujeti. Policija storilcev še ni našla, so pa našli prstne odtise.

Odtujeni znesek za Carterja sicer ni tako zelo velik. V 22-letni karieri v ligi NBA je zaslužil na desetine milijonov. Za hišo v Atlanti je predlani plačal sedem milijonov dolarjev. Danes Carter dela kot analitik tekem lige NBA na televiziji ESPN.