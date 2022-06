Je ta moški okradel tudi vas?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če osebo prepoznate ali pa imate kakšne druge koristne informacije o navedenih vlomih, se zglasite na Policijski postaji Litija ali pa pokličite na številko 113, lahko pa tudi na anonimno telefonsko številko 080 1200.

Prav tako policisti pozivajo vse, ki na tem območju živite, da na policijo prijavite vsa tovrstna kazniva dejanja, četudi je premoženjska škoda manjša.

Foto: PU Ljubljana

Priporočila policije



Da pa ne bi sami postali žrtev vloma, policisti svetujejo, da ob odhodu od doma zaklepate vrata in zaprete okna. Vklopite alarmno napravo, če jo imate, ključev ne puščate na skritih mestih, večjih dragocenosti ali gotovine ne hranite doma, ampak raje najemite sef, predvsem pa ne dajajte vtisa, da je objekt prazen. To pomeni, da ne spuščajte rolet, nekdo naj vam v času odsotnosti prazni nabiralnik in na družbenih omrežjih ne objavljate, da vas ni doma.