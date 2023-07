Kako vam barva kopalk lahko reši življenje

Morda se vam zdi, da bodo vaše pisane kopalke dobro vidne tudi pod vodo, a resnica je pogosto povsem drugačna. Tega se je treba zavedati in poskrbeti, da boste nosili barve, ki so v primeru reševanja iz vode lahko življenjskega pomena.

Kopalke zase in za svojo družino praviloma izbiramo glede na barve, ki so nam privlačne. A ker nesreča nikoli ne počiva, bi morali v mislih imeti nekaj povsem drugega − ali bodo te kopalke dobro vidne tudi pod vodo, če nas bodo v kakšnem nesrečnem primeru iskali oziroma reševali.

Že pred nekaj leti se je Američanka Natalie Livingston, reševalka iz vode in strokovnjakinja za varnost na kopališčih, lotila zanimive raziskave − katere barve kopalk so najbolj vidne pod vodo.

Na suhem živahne, pod vodo pa nevidne barve

"Med kopanjem s svojimi otroki sem opažala druge otroke, oblečene v ljubke kopalke, ki pa so bile povsem napačnih barv − ko so skočili v vodo, so preprosto izginili," je povedala za BBC, "zato sem se odločila za preizkus različnih barv, da bi videla, katere so v različnih okoljih najbolj vidne."

Foto: Shutterstock

Tekstil za kopalke v različnih odtenkih, od živahno rdeče do fluorescentno zelene, je testirala na približno metru globine v različnih okoljih − bazenu s temnim dnom, bazenu s svetlim dnom, v jezeru in morju z razburkano in mirno gladino. Takoj je opazila, da v razburkani vodi tako v bazenih kot naravnih kopališčih ogromno barv postane skorajda povsem neopaznih.

Izogibajte se modri, sivi in beli, slaba izbira je tudi rdeča

Najslabše so se izkazali odtenki modre, sive in bele barve, prav tako so bili izjemno slabo vidni vsi temni odtenki ter večina pastelnih barv. Z globino vode skoraj povsem nevidni postanejo tudi rdeči odtenki, pa naj bodo na suhem še tako živahni, je opozorila.

Najbolj vidne pod vodo ostanejo fluorescentne barve

Najbolje so se na testu izkazale fluorescentne barve (razen modre), predvsem rožnata in oranžna, na drugem mestu sta fluorescentno zelena in rumena.

Foto: Shutterstock

Če hočete vzorce, naj bodo čim bolj drobni

Zanimivo je tudi, da so se za bolj vidne izkazale tkanine v enotni barvi, medtem ko so vzorci, tudi če je v njih katera od najbolj vidnih barv, lahko problematični. Najslabši so veliki vzorci, denimo izrazite črte − ko so takšne kopalke pod vodo, se zlijejo z odsevi in valovi na gladini.

Kot najvarnejše so se tako izkazale kopalke v fluorescentnih barvah, najraje enotno pobarvane, sprejemljivi so tudi zelo drobni vzorci, a prav tako v najizrazitejših fluorescentnih barvah.

