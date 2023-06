Čas za najbolj vroče modne revije: kaj na plaži nosimo letos? #foto

Najpomembnejši modni dogodek na področju kopalne mode vsako leto priredijo v Miamiju. Razdeljen je na dva dela, junija priredijo Paraiso Miami Beach, julija Miami Swim Week, na obeh dogodkih pa oblikovalci kopalk in druge kopalne mode predstavljajo svoje nove kolekcije.

Prve modne revije kopalk so se v preteklih dneh že odvile, med drugim so se predstavile modne znamke Luli Fama, Beach Bunny in The Blonds. Če iščete navdih, kaj letos nositi na plaži, si oglejte fotogalerijo:

