Po sončnem in toplem vremenu v teh dneh se bo v noči na nedeljo precej ohladilo. Sledili bosta mrzli jutri v ponedeljek in torek in s tem nevarnost pozebe sadnega drevja, ki je po mili zimi letos marsikje zacvetelo prej kot običajno. Zaradi napovedanega vetra je nekaj upanja za severovzhod države in Primorsko. Stroka priporoča preventivne ukrepe.

Za danes in soboto je še napovedano prijetno pomladansko vreme s precej sonca in dokaj visokimi temperaturami za ta čas, danes do 22, v soboto celo do 23 stopinj Celzija, je povedala dežurna meteorologinja na agenciji za okolje (Arso) Veronika Hladnik Zakotnik.

"V noči na nedeljo pa nas bo dosegla hladna vremenska fronta. Ponoči se bo v okoli 12 urah v višinah ohladilo za kar 15 stopinj Celzija, tako da potem že v nedeljo čez dan pričakujemo precej nizke dnevne temperature za ta čas, verjetno bo med osem in 10 stopinj Celzija v notranjosti države," je dodala meteorologinja.

Nato glede na vremenske podatke pričakuje zelo hladno ponedeljkovo in tudi torkovo jutro. "V ponedeljek je sicer še vedno kar nekaj upanja, da bo v severovzhodni Sloveniji in na Primorskem še pihal severovzhodni veter oziroma na Primorskem šibka burja," je dodala.

Kritično bo v zatišnih legah brez vetra

V ponedeljek bo glede pozebe bolj kritično za bolj zatišne lege, kjer vetra ne bo. Tam so lahko temperature med minus štiri in minus eno stopinjo Celzija. Podobne temperature oziroma morda kakšno stopinjo višje, od minus tri do nič stopinj, pa lahko potem pričakujemo tudi v torek, ko sicer vetra ne bo. "Primorska sicer potem v torek očitno ni izključena, sploh kakšna Goriška, kjer bodo temperature tudi v torek lahko kakšno stopinjo pod lediščem," je dodala meteorologinja.

Dnevne temperature pa bodo do srede okoli 10 stopinj Celzija, šele v drugi polovici tedna se bo postopno ogrelo, je napovedala.

Vdori hladnega zraka s severa nad naše kraje v aprilu in maju sicer niso neobičajni. Po izkušnjah sta v aprilu v povprečju dva takšna hladnejša prodora hladnega zraka od severa, to pa se lahko pojavi tudi maja, ko pojav povezujemo z ledenimi možmi.

Preventivni ukrepi za sadjarje

Kmetijska stroka pridelovalce v zadnjih dneh opozarja na preventivne ukrepe ob nevarnosti pozebe. "Teoretično lahko vse temperature pod minus eno stopinjo Celzija pri cvetočih rastlinah in minus stopinjo in pol pri še zaprtih cvetovih povzročijo poškodbe plodičev oziroma cvetov ali mladih poganjkov pri jagodičju," so v četrtek opozorili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zato so strokovnjaki iz javne službe kmetijskega svetovanja in fakultet pripravili tehnološka navodila in predloge ukrepov za povečanje odpornosti sadnih rastlin na nizke temperature in zmanjšanje posledic pozebe. Ob tem poudarjajo, da je poškodovanost rastlin v prvi vrsti odvisna od sadne vrste, sorte, njenega razvojnega stadija in trajanja obdobja nizkih temperatur.

"Večina pridelovalcev nima možnosti uporabe aktivne zaščite proti spomladanski pozebi, ki je pogojena s strokovno in pravočasno uporabo oroševalnega sistema, lahko pa z nekaterimi ukrepi vendarle vplivajo na zmanjšanje škode, ki bi jo spomladanska pozeba povzročila," so navedli.

Med ukrepe spadajo med drugim mulčenje travne ruše, da se uniči večino listne mase, s čimer so izgube toplote s transpiracijo čim manjše. "Najugodnejši vpliv proti pozebi imajo gola tla, ki pa morajo biti kompaktna in vlažna," so navedli.

Svetujejo tudi uporabo vetrnic, s katerimi v jutranjih urah, ko je izhlapevanje največje, mešamo toplejši zrak iz višjih plasti in tako zvišamo nizke temperature v okolici krošenj.

Širše znan ukrep je tudi zadimljenje oziroma kurjenje ob robovih parcel in kurjenje znotraj nasadov, kar prav tako zviša nizke temperature. Ogljikov dioksid, ki se sprošča pri gorenju, pomaga pri učinku "lokalne tople grede", vodna para, ki se sprošča, pa ustvari meglo, ki zmanjša radiacijsko ohlajanje zraka, pojasnjuje stroka.

Med ukrepi so tudi uporaba parafinskih sveč, zaščitnih folij in koprenastih zastirk ter zapiranje tunelov v primeru sončnega vremena v poznopopoldanskih urah, ob oblačnem vremenu pa že prej.

Ministrstvo vsem pridelovalcem priporoča tudi, da spremljajo ažurne informacije o vremenu na spletnih straneh Arsa ter dodatna priporočila stroke.