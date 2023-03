Pred sadjarji je stresno obdobje #video

Sadjarji tako že petič v zadnjem desetletju preživljajo res stresno obdobje, v nevarnosti ni le sadno drevje, ampak tudi zgodnje zelenjadnice, ki jih je dobro v tem času preventivno zaščiti s kopreno. Tudi sadjarji preverite, ali so sistemi zaščite še učinkoviti, tako svetujejo na Agenciji za okolje. Mi smo bili včeraj v Vipavski dolini, tam namreč trenutno veliko dreves cveti, kar je najbolj občutljiva faza, v notranjosti Primorske pa so bile temperature večinoma pod lediščem.

Foto: zajem zaslona Napovedi so se uresničile. Temperature po Sloveniji so se, z izjemo Obale in Goriških Brd, spustile pod ničlo. Najnižjo temperaturo so izmerili na Kredarici, skoraj minus petnajst stopinj Celzija. Nizkim temperaturam se niso izognili niti v Vipavski dolini, kjer so marelice že odcvetele, trenutno pa so v fazi cvetenja breskve in zgodnje vrste češenj.

Temperature pod lediščem namreč negativno vplivajo na pridelek sadjarjev, predvsem v času cvetenja, in kmetovalcev. V Vipavski dolini se še dobro spomnijo pozebe, ki je prizadela pridelek pred dvema letoma. V času, ko so češnje že odcvetele. "Proti naravi ne moremo," še pove sadjar in poudari, da so takšne vremenske razmere za kmetovalce in sadjarje res velik udarec. Tokrat jim je narava vsaj nekoliko prizanesla. Čeprav je ponekod do pozebe prišlo, o nastali škodi še ni mogoče govoriti.

