Državno prvenstvo v reliju se je začelo s spektakularno dirko v Vipavski dolini, ki je v svoji štirinajsti izvedbi upravičila sloves dirke z enim najboljših vzdušjih v Sloveniji. To se je naprej pokazalo na uvodni hitrostni preizkušnji po mestnih ulicah, nato s komaj prehodno gnečo v servisni coni, naposled pa še na legendarnih ovinkih nad Velikimi Žabljami.

Reli je začela 101 posadka, v cilj pa jih je pripeljalo 79.

Video - akcija v Velikih Žabljah:

Konec relija za Alana Pajka in Jako Cevca (peugeot 208 rally4). Foto: osebni arhiv

Ceste v okolici Ajdovščine in Vipave pa so tudi neizprosne. Številčna konkurenca v vrhu slovenskega relija je zahtevala visok ritem dirkanja, na hitrih in ozkih cestah pa lahko že majhna napaka pripelje do hujše nesreče. Že v prvih sobotnih kilometrih je s ceste zapeljalo nekaj posadk - prevrnil se je večkratni državni prvak Darko Peljhan (VW polo proto, sovoznik Matej Čar), že sto metrov po štartu je s ceste v hišo odneslo dirkalnik Alana Pajka in Jake Cevca (peugeot 208 rally4).

Daleč najslabše pa sta jo s prevračanjem pri visoki hitrosti odnesla Borut Bratina in sovoznik Lucijan Vovk (ford fiesta R5). Dirkalnik je bil razbit, zvil se je celo volanski obroč, oba pa so prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Voznik in sovoznik sta bila pošteno pretresena, a vendarle brez hujših poškodb. Bratina je v bolnišnici ostal prek noči na opazovanju.

Foto - po nesreči Boruta Bratine in Lucijana Vovka

Foto: osebni arhiv/Lucijan Vovk Foto: osebni arhiv

Turk je vodil cel reli, a za zmago je moral pošteno pritisniti ...

Reli Vipavska dolina se je končal z zmago Roka Turka in Blanke Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta vodila od prve do zadnje hitrostne preizkušnje. Po devetih hitrostnih preizkušnjah 25,4 sekunde prednosti pred Markom Grossijem (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot). Na zadnji hitrostni preizkušnji si je tretje mesto skupno priboril Mark Škulj (citroen C3 rally2, sovoznica Pia Šumer) in sicer le za 0,1 sekunde pred Janom Medvedom (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj).

Rezultati - slovensko DP v skupni razvrstitvi:



1. Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2); 2. Marko Grossi - Tara Berlot (citroen C3 rally2) + 0:25,4; 3. Mark Škulj- Pia Šumer (citroen C3 rally2) + 0:49,6; 4. Jan Medved - Izidor Šavelj (hyundai i20 rally2) + 0:49,7; 5. Ivan Hrženjak - Rok Gomizelj (hyundai i20 rally2) + 2:55,5; 6. Boštjan Logar - David Kalan (škoda fabia R5) + 3:13,4; 7. Aleš Zrinski - Metod Kurent (škoda fabia rally2) + 3:14,5; 8. Vasja Miklavčič - Martin Černigoj (peugeot 208 rally4) + 3:56,5; 9. Martin Čendak - Jakob Markežič (opel corsa rally4) + 4:00,5; 10. Jernej Fakin - Gregor Fakin (peugeot 208 rally4) + 4:02,1; …

Fotogalerija 1 / 17 / 17

Foto: Gregor Pavšič

Turk je odločno začel že na prvi hitrostni preizkušnji in nato počasi večal svojo prednost. Ta po pričakovanju ni bila tako velika kot v lanski sezoni, saj se je konkurenca okrepila z boljšimi dirkalniki in se nanje očitno tudi hitro privadila. Potem ko je Grossi dobil tretjo hitrostno preizkušnjo in Turkovo prednost stalil na 4,2 sekunde, je nato na peti naredil odločilno potezo in Grossija prehitel za skoraj osem sekund in mu v skupnem seštevku ušel na 14 sekund.

Reli je bil dokončno odločen kmalu pozneje, ko se je Grossi še zavrtel in se zadovoljil s končnim drugim mestom. Zaostanek slabe tri desetinke na kilometer je zelo spodbuden za nadaljevanje sezone.

Foto: Gregor Pavšič

Iz Divizije 2 sta letos v najvišji razred prestopila prvak Jan Medved (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj) in Mark Škulj (citroen C3 rally2, sovoznica Pia Šumer), ki sta kljub pomanjkanju izkušenj in kilometrov zelo hitro ujela korak z vrhom. Za Turkom in Grossijem nista zaostajala veliko in sicer le okrog pol sekunde na dirkaški kilometer. Medvedu so se nasmihale zmagovalne stopničke, a Škulj je v zaključku relija odpeljal odlično, napadel in osvojil tretje mesto za eno samo desetinko sekunde.

Med Slovenci so bile v prvi deseterici relija še posadke Hrženjak-Gomizelj (hyundai i20 rally2), Logar-Kalan (škoda fabia R5) in Zrinski-Kurent (škoda fabia rally2). Zrinski je zmagal v razvrstitvi Masters za voznike, Kurent pa za sovoznike.

Video - atraktivni uvod v reli po ulicah Ajdovščine

Foto: Gregor Pavšič

V Diviziji 2 prva zmaga za Vasjo Miklavčiča (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj), prve tri posadke pa je ločilo le 5,6 sekunde. Miklavčič, lanski državni prvak Divizije 3 z renault cliom RS, je prvič najel tak dirkalnik in že na prvi hitrostni preizkušnji postavil najboljši čas. Vodstvo je nato postopno povečeval in navidezno mirno vozil proti zmagi.

Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo je imel že 14 sekund prednosti, a v zadnjih kilometrih skoraj preveč popustil. Prednost je skopnela ne štiri sekunde pred Martinom Čendakom (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič) in še dodatne 1,6 sekunde pred bratoma Jernejem in Gregorjem Fakin (peugeot 208 rally4).

Največ uvrščenih v Diviziji 1, prvi štirje v razmaku manj kot minute

V divizija 3 zmaga posadke Robert Kresnik - Nives Cotič (renault clio RS), le pet sekund sta zaostala Grega Kravos in Darko Vončina (ford sierra RS cosworth).

V diviziji 1 posadke Luka Brus - Tadej Zaljuberšek (renault clio rally5) in v diviziji 4 posadke Mitja Glasenčnik - Matej Pistotnik (renault clio rally3. V diviziji 1 je bilo uvrščenih kar 16 posadk, od tega prve štiri v eni minuti. To so bile poleg zmagovalcev še Jan Mrevlje - Manuel Šavli (honda civic), Mladen Stepanovič - Nik Stanič (renault clio rally5) in Mitja Velkavrh - Nina Gorenc Velkavrh (renault clio rally5). Peta sta bila z zaostankom minute in 10 sekund Rene in Aljaž Černigoj (opel adam cup).

Državno prvenstvo v reliju se nadaljuje čez dva tedna v Velenju.