Nostalgičen spomin iz Škode in mojstrski drift Čeha v Ajdovščini #video

Gosta prejšnjega relija Vipavska dolina sta bila tudi oče in sin Josef in Jaroslav Urban iz Češke. Na reliju sta že drugič nastopila z odlično pripravljeno škodo 130 LR in pokazala atraktivne vožnje. Pravi šov sta uprizorila tudi na cilju relija, kjer sta večkrat zaporedoma drsela okrog krožišča. Podobni prizori so znani z relija Rally Legend v San Marinu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na reliju smo sicer videli skoraj vse generacije Škodinih dirkalnikov. V repu štartne liste je bil Italijan Alessandro Mitri s škodo 130 RS, ki so ga nekoč imenovali tudi vzhodnoevropski porsche. Škoda je nato svoj preboj na mednarodne dirke nadaljevala prav z dirkalnikom na osnovi modela 130, in sicer že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Njihov prvi voznik je bil Svatopluk Kvaizar, ki se je udeležil tudi relijev za svetovno prvenstvo v Veliki Britaniji.

Škoda 130 LR je imela seveda še pogon na zadnji par koles. Izdelovali so jo po prenovi tega modela (type 742) od leta 1983 najprej. Takrat je avtomobil tudi dobil 1,3-litrski motor in izboljšano zadnje podvozje.

Slovenska replika nekdanje tovarniške škode favorit za reli Monte Carlo Foto: Gregor Pavšič

Slovenci smo Škodin dirkaški oddelek spoznali po zaslugi relija Saturnus in gostovanja uradnega moštva iz Mlade Boleslave. Prvič so iz Češke na Saturnus prišli že leta 1991, dirkali pa najprej s favoritom (naslednik škode 130 LR), pozneje pa tudi s felicio in octavio.

Danes je Škoda Motorsport vpeta v izdelavo dirkalnikov razreda Rally2, kar je najvišja raven avtomobilov za nacionalna in regionalna prvenstva. Na reliju Vipavska dolina so bile tri generacije takih dirkalnikov. Najprej najstarejša R5, nato njena evolucija na osnovi iste generacije rally2 evo, prav tako pa tudi najnovejša fabia RS rally2.