Predsednica pomilostila prva zapornika #video

Eden od obsojenih je ukrajinski državljan. Kot pojasnjujejo v uradu predsednice, je pri tej odločitvi Pirc Musarjeva upoštevala oceno pristojne komisije, da so obsojencu izrekli pretirano kazen. Pri presoji je upoštevala tudi trenutno dogajanje v Ukrajini in željo obsojenca, da pomaga svoji domovini.

Med dozdajšnjimi predsedniki je največ obsojenih pomilostil Milan Kučan, v desetih letih 200, Borut Pahor pa najmanj, le osem.

Kako veliko težavo predstavljajo nelegalne migracije, brez dvoma pokažejo že številke. V preteklem letu je slovenska policija prijela več kot 32 tisoč oseb, ki so nelegalno prečkale državno mejo. Gre za kar 214-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Pred komaj štirimi meseci je tudi Slovenija sodelovala v obsežni mednarodni preiskavi Europola, v kateri so na balkanski poti aretirali 159 oseb, povezanih s tihotapljenjem nelegalnim migrantov.

Evropska komisija je zato že pred letom in pol sprejela poseben akt o boju zoper kriminalne združbe, ki jemljejo denar od ljudi, ki iščejo boljše življenje. Pogosto pa je pri tem ogroženo celo njihovo življenje. Zato je toliko bolj nenavadno, da je prva oseba, ki jo je pomilostila predsednica države, 46-letni Ukrajinec Valerij Arakčejev, ki je zaradi tihotapljenja ljudi dobil tri leta in šest mesecev zapora. V prvem primeru se je predsednica za pomilostitev odločila na podlagi ocene komisije za pomilostitve, da so obsojencu izrekli pretirano kazen. Pri presoji je upoštevala tudi trenutno dogajanje v Ukrajini in željo obsojenca, da pomaga svoji domovini. Pri takšnem odločanju gre prav gotovo za avtonomno odločitev predsednika, meni evroposlanec iz Gibanja Svoboda in obramboslovec Klemen Grošelj, vendar novice v Bruslju nikakor ne bodo sprejeli pozitivno. Tudi če si zapornik želi na fronto, da bi pomagal pri obrambi svoje države.

