Potem ko je mrzel polarni zrak v nedeljo zajel naše kraje, so se temperature preteklo noč spustile pod ledišče povsod, razen na Goriškem in ob obali. Najbolj mrzlo je bilo danes zjutraj tik po sončnem vzhodu, med 6.30 in 7.00, in sicer v pasu jasnine od Gorenjske do Bele krajine, je za STA povedal dežurni prognostik na agenciji za okolje (Arso) Blaž Šter.

Najnižje temperature so izmerili na mraziščih Notranjske, nekje do minus sedem, minus osem stopinj Celzija, pa tudi v nekaterih alpskih dolinah, na primer na Jezerskem. Drugod so bile temperature večinoma nekaj stopinj pod lediščem, je povedal Šter.

Po nižinah osrednje Slovenije so danes zjutraj izmerili od minus dve do minus štiri stopinje Celzija, na Dolenjskem se je v mraziščih ohladilo do minus šest stopinj Celzija, v Beli krajini pa do okoli minus tri, minus štiri stopinje Celzija.

Na Primorskem najnižje temperature od dve do štiri stopinje Celzija nad ničlo

Manj mrzlo je bilo na severovzhodu Slovenije, kjer je bilo tudi nekaj oblačnosti. Tam je bila temperatura od nič do minus tri stopinje Celzija. Prav tako je bilo oblačno in še z nekaj burje na Primorskem, tako da temperature tudi tam niso bile tako nizke. Po podatkih Arsa so bile na Primorskem najnižje temperature od dve do štiri stopinje Celzija nad ničlo.

Teoretično lahko vse temperature pod minus eno stopinjo Celzija pri cvetočih rastlinah in minus eno in pol stopinje pri še zaprtih cvetovih povzročijo poškodbe plodičev sadnega drevja oziroma cvetov ali mladih poganjkov pri jagodičju, je v preteklih dneh opozorila kmetijska stroka, ki je pridelovalcem svetovala več zaščitnih ukrepov varovanja pred pozebo.

"Večina sadjarjev je zelo dobro pripravila sadna drevesa na nizke temperature"

"Danes so bile temperature od minus dve do minus štiri stopinje Celzija in večina sadjarjev je zelo dobro pripravila sadna drevesa na te nizke temperature. Vsaj dva dni pred napovedano pozebo so jih poškropili z aminokislinami in algami ter tako pripravili rastline na te stresne razmere, ki so bile danes zjutraj. Tisti, ki imajo možnost, so oroševali," je STA povedala Metka Hudina.

Hudina je tudi profesorica za sadjarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti, hkrati se v domačih sadovnjakih na več hektarjih v Bistrici ob Sotli tudi sama ukvarja s pridelavo jabolk in hrušk. Ponekod, tudi pri njih, oroševanje danes zjutraj zaradi vetra ni bilo mogoče. Pihal je veter od 16 do 20 kilometrov na uro, kar je preveč za delovanje oroševalnega sistema, da bi bil ta uspešen, je povedala.

Ocenjujejo, da ne bo tako hudo kot v letih 2016 in 2017

"Računamo, da kakšne poškodbe na plodičih bodo, verjetno pa ne bo tako hudo, kot je bilo v letih 2016 in 2017. In trenutne temperature seveda še ne pomenijo, da bi prišlo do kakšne katastrofe, do 90-odstotne pozebe. Tega na srečo ne bo. Ne vemo pa, kaj nas čaka jutri. Napoved je ugodnejša od današnjega jutra, tako da računamo, da tudi jutri zjutraj nekako uidemo najhujšemu," je dejala Hudina.

Čez dan in jutri bodo ugotavljali, kakšna bo škoda

Če so bile rastline dobro prehranjene v prejšnjem letu in so zdaj pripravljene na te stresne razmere, kakšnih bistvenih poškodb in bistveno zmanjšanega pridelka zaradi tega trenutno ne pričakujemo, je dodala. "Moramo pa seveda še počakati. Čez dan in jutri bomo naredili prereze brstov in seveda ugotavljali, ali je prišlo do škode in kakšna bo ta škoda," je dodala Hudina. Podobno kot v Posavju je bilo po njenih besedah tudi na Štajerskem.

"Nekako od leta 2016 nas spremljajo te pozebe in vemo, da se moramo sami odzvati, sami postoriti tisto, kar lahko postorimo. Včasih smo nemočni, ampak zdaj se je nekako dalo rastline pripraviti in omiliti ali pa zelo omiliti te poškodbe, ki bi sicer nastale pri tej temperaturi," je še dejala. Postregla je s podatkom, da lahko temperatura minus 3,8 stopinje Celzija, ki traja pol ure, povzroči 90-odstotno škodo, če prej ničesar ne naredimo.

Razmeroma hladni jutri bosta tudi torkovo in sredino, vendar predvidoma ne tako izrazito hladni kot današnje, razen na Primorskem, kjer naj bi bilo v torek zjutraj hladneje kot danes zjutraj. Tam so se sicer po mili zimi in nekoliko zgodnejšem cvetenju sadnega drevja s prvo pozebo letos spoprijeli že marca.