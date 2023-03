Po desetih mesecih najnižja podpora vladi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

In seveda vladanje brez konkretnih premikov ima svojo ceno − padec podpore. Po desetih mesecih delovanja vlade je ta najnižja do zdaj. Javnomnenjska anketa inštituta Mediana za POP TV kaže, da je z delom vlade nezadovoljnih skoraj odstotek več vprašanih, kot jih je z vlado zadovoljnih.

Velike obljube vodijo v velika razočaranja, se strinjata tako politolog Igor Lukšič kot politični Analitik Peter Merše. In obljube te vlade so bile zagotovo velike.

Merše izpostavlja, da je podpora vlade, glede na to, da rezultatov ni videti, še dokaj velika. Kot kaže raziskava inštituta Mediana, delo vlade še vedno podpira 41,5 odstotka vprašanih, slab odstotek več, torej 42,4 odstotka vprašanih, pa njenega dela ne podpira. 16 odstotkov je neodločenih. Vedno bolj neodločeni pa delujejo tudi javno poznani obrazi, ki so Roberta Goloba in njegovo stranko podpirali še pred parlamentarnimi volitvami.

Igor Lukšič: "Največji program te vlade je zajemal usmerjenost proti Janševi vladi in tu so se združili tudi tisti, ki imajo dosti različne interese."

