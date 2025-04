Pred nami izrazita sprememba vremena: temperature tudi do 8 stopinj pod ničlo #animacija

Do sobote bo vreme sončno z občasno oblačnostjo, v noči na nedeljo pa bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. "S polarnih predelov se bo k nam spustil precej hladen zrak, ki prinaša občutno ohladitev. Če se bodo pred tem temperature na višini 850 metrov gibale med 6 in 7 stopinj Celzija, se bodo po ohladitvi temperature na tej nadmorski višini spustile tudi do 8 stopinj pod ničlo," vremensko dogajanje opiše meteorolog Agencije za okolje Timotej Kozelj.

Po večini države je danes oblačno s temperaturami od 13 do 18 stopinj Celzija. Podobno vreme s temperaturami do 20 stopinj Celzija se bo nadaljevalo do konca tedna, nato pa v noči na nedeljo prihaja ohladitev.

Slovenijo bo prešla hladna fronta, s tem pa precej nižje temperature in povečana verjetnost za pozebo. Kot pojasni meteorolog Kozelj, lahko pozebo pričakujemo v večjem delu države: "V noči na nedeljo še ne, v ponedeljek in torek pa ob morebitnih jasnih in mirnih nočeh verjetnost za pozebo in temperature pod lediščem povečana."

Najhladneje bo torej v ponedeljek in torek, potem se bo počasi ogrelo in ob koncu prihodnjega delovnega tedna bi se lahko temperature spet dvignile na trenutno raven, razlaga Kozelj.

Foto: Arso

Letošnji marec nadpovprečno topel

Pogled v pretekli mesec kaže, da je bil marec nadpovprečno topel. Po še ne povsem preverjenih podatkih Arsa je bil osmi najtoplejši od leta 1950. V tem obdobju je bil najtoplejši marec leta 1994, malo manj topla sta bila marca v letih 2024 in 2017. Na nasprotni strani lestvice je izjemno mrzel marec leta 1987, kažejo podatki Arsa.

Močno nad dolgoletnim povprečjem je bila marca letos izmerjena višina padavin. Kazalnik višine padavin je znašal 228 odstotkov, kar marec 2025 uvršča na približno tretje mesto najbolj namočenih v obdobju 1950–2025. Kljub nadpovprečni količini padavin v marcu pa so bile snežne razmere blizu povprečja le v visokogorju.

Na Kredarici so v prvi tretjini marca izmerili od 160 do 175 centimetrov debelo snežno odejo, kar je pod dolgoletnim povprečjem. Največ snega je bilo 30. marca, in sicer 320 centimetrov, kar približno odgovarja dolgoletnemu povprečju.

Povsem drugačne so bile snežne razmere pod nadmorsko višino tisoč metrov. Razen kratkotrajne in tanke snežne odeje v alpskih dolinah je marec skoraj povsod minil povsem brez omembe vrednega sneženja in snežne odeje.

Marci postali mnogo bolj sončni

Je pa bil pretekli mesec na ravni Slovenije normalno osončen. Marci so sicer od sredine prejšnjega stoletja do danes postali mnogo bolj sončni, razlika znaša več kot 20 odstotnih točk povprečja 1991–2020, kar je v večini Slovenije več kot 30 ur. Štirje od petih najbolj osončenih marcev so bili po letu 2012, so za STA navedli pri Arsu.