Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
10. 9. 2025,
13.23

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53

Natisni članek

Natisni članek
Maxen MOL Mercator bencinski servis bencin

Sreda, 10. 9. 2025, 13.23

54 minut

Slovenski trgovec Mercator prodaja bencinske servise: zanimanje že iz tujine

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,53
Bencin, dizel, bencinska črpalka | Mercator prodaja svoje bencinske servise. | Foto Shutterstock

Mercator prodaja svoje bencinske servise.

Foto: Shutterstock

Slovenski trgovec Mercator nadaljuje odprodajo nestrateških dejavnosti. Kot poroča Delo, išče kupca za mrežo 21 samopostrežnih bencinskih servisov Maxen, ki spadajo pod njegovo hčerinsko družbo M-energija. Po neuradnih informacijah sta se za prevzem že pokazala dva interesenta – eden izmed njiju je madžarski Mol.

Mercator je na trg goriv vstopil leta 2011, ko je prevzel podjetje En Plus, predhodnika M-energije. Takrat so vstop utemeljevali kot dopolnitev trgovske dejavnosti. Sprva so prihodki rasli, nato pa so v letih 2019 in 2020 močno upadli. M-energija je večino let poslovala z izgubo – tudi v zadnjih treh letih. Lani je podjetje ustvarilo 13 milijonov evrov prihodkov, a hkrati beležilo 709 tisoč evrov izgube.

Kdo se zanima za Maxen?

Za mrežo Maxen naj bi se zanimala dva kupca. Eden je madžarski naftni trgovec Mol, ki ima v Sloveniji že več kot 130 bencinskih servisov, a informacij o pogovorih ne razkriva. Drugi interesent naj ne bi bil iz naftne panoge, temveč po poročanju Dela ponudnik pijač, kar kaže na nekoliko nepričakovano smer prevzema.

Regulacija cen in navade kupcev

Samopostrežni bencinski servisi so v Sloveniji redkost, čeprav v Franciji, Italiji in skandinavskih državah prevladujejo. Pri nas kupci še vedno pogosteje natočijo gorivo na klasičnih servisih, kjer hkrati opravijo še druge nakupe. 

Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Opolnoči nove cene goriv
Maxen MOL Mercator bencinski servis bencin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.