Slovenski trgovec Mercator nadaljuje odprodajo nestrateških dejavnosti. Kot poroča Delo, išče kupca za mrežo 21 samopostrežnih bencinskih servisov Maxen, ki spadajo pod njegovo hčerinsko družbo M-energija. Po neuradnih informacijah sta se za prevzem že pokazala dva interesenta – eden izmed njiju je madžarski Mol.

Mercator je na trg goriv vstopil leta 2011, ko je prevzel podjetje En Plus, predhodnika M-energije. Takrat so vstop utemeljevali kot dopolnitev trgovske dejavnosti. Sprva so prihodki rasli, nato pa so v letih 2019 in 2020 močno upadli. M-energija je večino let poslovala z izgubo – tudi v zadnjih treh letih. Lani je podjetje ustvarilo 13 milijonov evrov prihodkov, a hkrati beležilo 709 tisoč evrov izgube.

Kdo se zanima za Maxen?

Za mrežo Maxen naj bi se zanimala dva kupca. Eden je madžarski naftni trgovec Mol, ki ima v Sloveniji že več kot 130 bencinskih servisov, a informacij o pogovorih ne razkriva. Drugi interesent naj ne bi bil iz naftne panoge, temveč po poročanju Dela ponudnik pijač, kar kaže na nekoliko nepričakovano smer prevzema.

Regulacija cen in navade kupcev

Samopostrežni bencinski servisi so v Sloveniji redkost, čeprav v Franciji, Italiji in skandinavskih državah prevladujejo. Pri nas kupci še vedno pogosteje natočijo gorivo na klasičnih servisih, kjer hkrati opravijo še druge nakupe.