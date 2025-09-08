Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Opolnoči nove cene goriv

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 22. septembra. | Foto STA

Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, bodo cene veljale do vključno 22. septembra.

Foto: STA

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob nespremenjenih trošarinah opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se bo podražil za 1,6 centa na 1,459 evra, dizelsko gorivo pa za 2,2 centa na 1,487 evra za liter. Kurilno olje bo z 1,085 evra za liter prav tako dražje za 2,2 centa.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za 95-oktanski bencin znaša 0,50177 evra, za dizelsko gorivo 0,45022 evra in za kurilno olje 0,18676 evra za liter. Prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, in sicer 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Če ne bi regulirali cen, bi po oceni ministrstva liter bencina stal okoli 1,539 evra, liter dizla okoli 1,569 evra in liter kurilnega olja 1,188 evra.

Cene teh naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro, pravi ministrstvo. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

