Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Poročni ples Luke Basija v Križankah

Ljubljanske Križanke bodo tokrat pokale po šivih. V petek tja prihaja hrvaška rock skupina Parni Valjak, ki po smrti frontmana Akija Rahimovskega nadaljuje njihovo tradicijo. Še bolj pestro pa bo v soboto, ko bo dvorano že četrtič napolnil Luka Basi. Na odru se mu bo prvič pridružila tudi žena Nastja Gabor, s katero bosta pred občinstvom ponovila poročni ples.

Dogajalo se bo tudi na tradicionalni Oktoberfešti v Juršincih, kamor v soboto prihajajo Jelena Rozga, Domen Kumer in Miran Rudan inDesign. Organizatorji obljubljajo največjo zabavo na Štajerskem, če ne celo v Sloveniji. Dan prej pa bosta v Krškem oder zatresla Vlado Kalember in skupina Srebrna krila.

V Ljubljano ta konec tedna prihaja tudi saksofonist Chris White, nekdanji član britanske rock skupine Dire Straits. V intervjuju za Siol.net je povedal, da se obiska Ljubljane zelo veseli, obiskovalcem pa bo skušal pričarati vzdušje, kot da bi bili na koncertu legendarne skupine. "Resnično upam, da je to začetek srečne zveze z Ljubljano in Slovenijo," je poudaril.

Vino, domači izdelki ali sladke dobrote?

Ljubitelji kulinarike boste ta konec tedna zagotovo prišli na svoj račun. Na različnih koncih Slovenije se namreč odvijajo številni dogodki za razvajanje brbončic. Med prepoznavnejšimi je zagotovo nedeljska trgatev najstarejše trte na svetu, ki velja za pravi mariborski praznik. Trgatev se začne s pokušino pravega grozda, ki jo opravi mariborski župan. Če je grozdje zrelo, se začne uradna trgatev. Poleg trgatve pripravljajo tudi bogat kulturno-zabavni program, ki bo vključeval glasbo, ples in pokušino kulinaričnih dobrot. Hkrati se bo odvijala tudi tržnica slovenskih dobrot, ki se začenja že v petek.

Grozdje bodo obirali tudi na Bledu, kjer je na sporedu grajska trgatev. Tamkajšnja trta je cepljenka tiste z mariborskega Lenta, posadili pa so jo leta 2011 ob tisoči obletnici gradu. Na dogodku boste lahko poskusili tudi vino in se prepričali, ali je grajska trta tudi letos dobro obrodila.

Sredi Kozjanskega parka ta vikend pripravljajo FesDivjal, tretji slovenski festival divje hrane. Tam boste lahko preizkusili izdelke iz domače hrane, ki jih bo pripravljalo okoli 50 razstavljavcev. V Koper pa se vrača najbolj okusna prireditev leta – Altroke Sladka Istra, tradicionalni festival sladic in sladkih izdelkov. Poleg številnih slastnih dobrot, ki bodo na voljo na skoraj sto stojnicah, pripravljajo tudi zabaven program za otroke, izlet z barko in glasbo v živo.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja gurmane in kulinarične avanturiste. V soboto bodo gostovali še v Slovenj Gradcu.

Trgatev se začne s pokušino pravega grozda, ki jo opravi mariborski župan. Foto: Klemen Golob

Plesna senzacija se iz Portoroža seli v prestolnico

Po Portorožu plesna senzacija, ki je obnorela ženske po vsem svetu, prihaja tudi v Ljubljano. Gre za Hot Men Dance Show, eno najboljših moških revijalnih predstav, ki združuje moderni in erotični umetniški ples. V soboto bodo nastopili v festivalni dvorani. Skupino je leta 2014 ustanovil Pietro Jackson v Budimpešti. Njeni člani so profesionalni plesalci, manekeni in športniki iz Madžarske, Avstrije, Italije in Nemčije. Predstava vključuje različne zvrsti glasbe s pridihom erotičnega plesa in zapeljevanja ter ni namenjena mlajšim od 18 let.

Dan po vročem dogodku v Ljubljani pa se lahko ohladite s skokom v Blejsko jezero. Tam se bo namreč odvijal mednarodni plavalni dogodek X-Waters Slovenia, ki se ga lahko udeležijo tako profesionalni športniki kot amaterji. Preizkusite se lahko v petih različnih disciplinah – pet kilometrov, ena milja, štafeta dvakrat 500 metrov, 500 metrov ali X-Kids 50 metrov. Organizatorji obljubljajo čisto, toplo in mirno vodo, preproste orientacijske točke ter odlično vreme.

V Škocjanu Modrijani, v Šmihelu Tanja Žagar

Kljub temu da je poletja, ko je na sporedu največ gasilskih veselic, konec, se tudi v teh dneh odvija nekaj dogodkov, kjer bo poskrbljeno za dobro glasbo, zabavo in družbo. V petek vas bodo na mega vrtni veselici v Škocjanu (Dolenje Dole) zabavali Modrijani.

V soboto pa so na sporedu veselice v Velenju (Šalek) z Ansamblom Stil, Šmarju pri Jelšah s skupino Calypso in Novi Gorici (Šmihel) s Tanjo Žagar in Ansamblom Štravs.

Priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar je poleti razkrila, da preboleva raka dojke. Foto: Mediaspeed

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: