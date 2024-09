V ljubljanski Cankarjev dom konec septembra prihaja saksofonist Chris White, nekdanji član britanske rock skupine Dire Straits. V intervjuju za Siol.net je povedal, da se obiska Ljubljane zelo veseli, obiskovalcem pa bo skušal pričarati vzdušje, kot da bi bili na koncertu legendarne skupine. "Resnično upam, da je to začetek srečne zveze z Ljubljano in Slovenijo," je izpostavil.

Po razpadu Dire Straits leta 1995 so nekdanji člani skupine skušali na različne načine ohranjati spomin na uspešnice, kot so Walk Of Life, So Far Away in Sultans Of Swing.

Skupini Dire Straits se je pridružil leta 1985 na rekordni svetovni turneji Brothers In Arms. Foto: Guliverimage Frontman Mark Knopfler se je odločil za samostojno kariero, medtem ko so preostali člani, med katerimi je bil tudi saksofonist Chris White, ustanovili skupino The Straits. Knopflerja je zamenjal Terence Reis, v treh letih in pol pa so izvedli več kot 400 koncertov v 35 državah po svetu.

Za nadaljnje ohranjanje spomina na legendarno skupino sta se odločila White in Reis, ki s skupino The Dire Straits Experience oboževalcem skušati pričarati vzdušje kot pred 30 leti. Od nastanka skupine sta sodelovala z glasbeniki, kot so Mark Knopfler, Paul McCartney, Elton John, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner, in številni drugimi.

Chris White s Knopflerjem sodeluje že od osemdesetih let, skupaj namreč ustvarjata filmsko glasbo. Skupini Dire Straits se je pridružil leta 1985 na rekordni svetovni turneji Brothers In Arms. To je vključevalo tudi njihov nastop na Live Aidu in kasneje na koncertu ob 70. rojstnem dnevu Nelsona Mandele leta 1988.

Z njim smo se pogovarjali pred koncertom v Ljubljani, ki je na sporedu konec septembra v Cankarjevem domu.

Bliža se vaš nastop v Sloveniji. Koncert v Zagrebu je bil zelo uspešen, kaj vam pomeni prihajajoči nastop v Ljubljani?

Zelo zelo smo veseli, da prihajamo v Ljubljano, kjer smo igrali že leta 2019. Občutek, da se vračamo, je odličen, še posebej po nočni mori covid-19. Resnično upam, da je to začetek dolge, srečne zveze z Ljubljano in Slovenijo.

Kaj lahko občinstvo pričakuje od vašega nastopa v Cankarjevem domu?

Poskušamo ustvariti izkušnjo, kako bi bilo priti na koncert Dire Straits med turnejama Brothers In Arms ali On Every Street, ko sem bil član skupine. Takrat je bilo ključno, da je bil vsak nastop drugačen. Ves čas smo bili svobodni, da stvari zapeljemo v drugo smer, kar je bilo odvisno predvsem od prizorišča in odziva občinstva. To je ohranjalo stvari sveže in vznemirljive, tako za skupino na odru kot za občinstvo. Tako bo tudi zdaj, dopuščamo si enako svobodo, zato nikoli ne igramo popolnoma enako. Nismo kot tribute skupina, ki poskuša vsak večer igrati popolnoma iste note.

Cankarjev dom velja za manjše prizorišče. Vam je ljubše igrati v manjšem, bolj intimnem prostoru ali v večjih koncertnih dvoranah?

V vsakem prizorišču se počutim drugače. To je ena od boljših stvari pri turnejah. En večer lahko igraš pred tisoč ljudmi in uživaš v tem občutku, naslednji večer pa igraš v manjšem, intimnem prostoru, kot je Cankarjev dom, in začutiš drugačno povezanost z občinstvom. Iskreno se počutim enako srečnega v obeh situacijah.

Chris White in Alan Clark na turneji leta 2013 v Zürichu Foto: Guliverimage

Kako pomembna je interakcija z občinstvom med nastopom? Kaj pričakujete od občinstva v Ljubljani?

Vedno je super, če dobimo pozitiven odziv občinstva. Toda resnica je, da se občinstvo v različnih mestih različno odziva, tako da od občinstva res nikoli ne pričakujem ničesar. Plačali so, da nas vidijo, zato je naša naloga, da poskušamo po svojih najboljših močeh zagotoviti, da se imajo dobro in da odidejo zadovoljni.

Imate med turnejo čas, da raziščete mesta, v katerih igrate? Si imate namen ogledati Ljubljano?

Na žalost v mesto običajno prispemo pozno zvečer. Na dan koncerta se moramo pripraviti in preveriti zvok, tako da le redko ostane čas, da gremo ven in si ogledamo mesto. Škoda, rad bi si pogledal naokoli.

Nastopate skupaj s Terenceom Reisom, ki ga marsikdo vidi kot odlično zamenjavo za Marka Knopflerja. Se strinjate?

Terence je sam po sebi odličen glasbenik. Tako kot pevec kot kitarist. Imeli smo neverjetno srečo, da smo ga našli. Ne samo da igra in zveni podobno kot Mark, ampak na koncerte prinese tudi del sebe, kar mnogi naši oboževalci razumejo in ga obožujejo.

Za nadaljnje ohranjanje spomina na legendarno skupino sta se odločila Chris White in Terence Reis, ki poskušata s skupino The Dire Straits Experience oboževalcem pričarati vzdušje kot pred 30 leti. Foto: Guliverimage

Vaša kariera je tesno povezana z legendarno skupino Dire Straits. Kako se spominjate časov, ko ste bili del skupine, in kako so ti spomini oblikovali vašo nadaljnjo glasbeno kariero?

Delati z Markom in Dire Straits je bilo fantastično obdobje v moji karieri. Turneja Brothers In Arms je bila ena najsrečnejših turnej, katere del sem bil. Na srečo lahko odkrito rečem, da je biti na odru s skupino Dire Straits Experience prav tako vznemirljivo. Vedno sem rad izvajal pesmi Dire Straits in še vedno jih. Sodelovanje z Dire Straits in Markom Knopflerjem je bilo zelo pomembno za moj razvoj, tako saksofonista kot glasbenika.

Ste še vedno v stiku z nekdanjimi člani skupine? Ali obstaja možnost ponovne združitve?

Še vedno sem v stiku z nekaterimi iz ekipe Dire Straits. Zdaj smo vsak na svojem koncu sveta. Ne verjamem, da obstaja možnost za ponovno združitev. Kot veste, je Mark že leta zelo zaposlen in uspešen s svojimi samostojnimi albumi. Pred kratkim je sporočil, da ne bo več igral v živo na način, kot je do zdaj. Prepričan sem, da ga bodo pogrešali po vsem svetu.

Imate kakšno zanimivo ali zabavno anekdoto s turnej z Dire Straits, ki je še niste delili z javnostjo?

Kot sem rekel, je bil čas z Markom in Dire Straits sijajen. Bilo je veliko pomembnih točk. Še posebej se spominjam nastopa na Live Aidu leta 1985. Obstaja nekaj smešnih zgodb, ampak naj ostanejo za kakšen drug dan.

Poglejte njegov solo na festivalu Live Aid leta 1985:

Po razpadu skupine ste sodelovali z glasbeniki, kot so Robbie Williams, Paul McCartney, Mick Jagger in Mark Knopfler. Kako se je skozi ta sodelovanja razvijal vaš glasbeni slog?

Imel sem neverjetno srečo, da sem v svoji karieri sodeloval z veliko odličnimi in ustvarjalnimi umetniki. In od vsakega sem se nekaj naučil. To je proces, ki se nikoli ne konča, in mislim, da sem eden najsrečnejših ljudi na planetu, da lahko še vedno igram v živo. Vedno se lahko naučiš kaj novega.

Preberite tudi: