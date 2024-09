Na festivalu Stična mladih pričakujejo več tisoč udeležencev, pozdravila jih bo tudi Pirc Musar

Kot navajajo organizatorji, se bo festival začel ob 11. uri. Uvodnemu programu z nagovori bo sledila maša, maševal in pridigal bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Popoldne se bodo nato odvijale različne delavnice, na katerih bodo razpravljali o različnih družbenih in duhovnih vprašanjih, poleg teh bosta tudi glasbeni in športni program.

Osrednje dogajanje bo potekalo na velikem odru pred cerkvijo, na malem odru pa se bodo zvrstile tri glasbene skupine – Boom!, Eni od sedmih milijard in Horjulski kvintet.

Dan bodo sklenili z večernim koncertom, na katerem bodo nastopili Stična band, Rapha Worship in plesalci.

Mlade želijo spodbuditi, da osmislijo svojo vero

Geslo letošnjega festivala bo vprašanje Zakaj on?, s katerim želijo spodbuditi mlade, "da osmislijo svojo vero". "V obdobju, ko je marsikateremu mlademu kristjanu težko stati za svojo vero in vztrajati v njej, se želimo vrniti v bistvo in poiskati razloge, zakaj izbrati Boga," so zapisali.

Festival poteka že od leta 1981. Lani se ga je udeležilo okoli 4.300 mladih. Tudi letos jih organizatorji pričakujejo vsaj toliko.