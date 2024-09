"Nikoli si nisem zadal nekakšnih ciljev, v glasbo me je pripeljala zgolj usoda. Tako da se bom prepustil in šel naprej skozi tista vrata, ki se mi bodo odprla," je pred koncertom ob 40-letnici glasbenega ustvarjanja v razprodanih Križankah povedal gostitelj večera Gušti. "Upam, da bom imel toliko navdiha in muze, da bom še naprej delal dobro glasbo."

Miha Guštin - Gušti je v Plečnikovih Križankah v četrtek priredil koncert ob 40-letnici svojega glasbenega delovanja. Koncert je naslovil Moje sanje, moj planet, nanj pa povabil nekatere sopotnike, s katerimi si je delil odre v dolgoletni karieri. Skladbe, ki so nastale pod njegovim peresom, so znane različnim generacijam, tudi s televizijskih zaslonov.

Gušti je pred koncertom še poudaril, da ne ve, kaj vse ga še čaka na prihodnji glasbeni poti, a upa, da ga čaka veliko lepih stvari, zato se ji bo prepustil, da ga ta vodi. Dodal je, da se z glasbenimi kolegi še vedno družijo, zato to niso le lepi spomini.

Meglič in Skočir razkrila svojo najljubšo skladbo, ki jo je napisal Gušti

Kot je pred koncertom poudaril član in frontman Siddharte Tomi Meglič, so se glasbeniki ob Guštiju zbrali za podporo. "On je tisti, ki vleče ta vlak, vse te vagone. Mi se imamo lepo, on je pa malce bolj nervozen," je povedal Meglič. "Rasel sem z glasbo, katere avtor je večinoma Gušti, ki je šest let starejši od mene. Ko sva se osebno spoznala, sem bil kar precej zaprepaden. Hitro sva v športu in glasbi našla stično točko in ostala dobra prijatelja," je še povedal Meglič, ki je izdal tudi, katera je njegova najljubša skladba, ki jo je napisal Gušti. "Jih je kar nekaj. Bom rekel Led s severa, ta me je takrat najbolj premaknil," je bil iskren frontman Siddharte.

Pred koncertom se je skupne poti v zasedbi Big Foot Mama spomnil tudi sedanji pevec skupine Grega Skočir, ki je povedal, da so njegovi najljubši spomini na čas, ko ga je Gušti povabil v band in so kmalu že posneli prvo ploščo. "Bilo je pestro in delovno, če povem po resnici, se nisem čisto zavedal, da smo posneli ploščo, ki je imela že toliko uspešnic," je še povedal Skočir in dodal, da sta njegovi najljubši pesmi iz časa sodelovanja z Guštijem Mala nimfomanka in Led s severa.

Od kariere v zasedbi Big Foot Mama do samostojne poti

Na koncertu se je Gušti sprehodil skozi celotno kariero, ki jo je najprej zaznamovalo delovanje v rock zasedbi Big Foot Mama, s katero je osvajal občinstvo po vsej Sloveniji z avtorskimi skladbami, kot so Črn tulipan, Led s severa, Nisem več s tabo, Mala nimfomanka in Rola se.

Zaradi ustvarjalnih razhajanj je Gušti skupino kasneje zapustil. "Kot avtor sem se nekako izpel v tem garažnem zvoku, nisem bil več ustvarjalen, nisem več mogel pisati nimfomank in tulipanov, pa ne mislim, da so skladbe slabe, le želel sem si nekaj drugačnega (...). Na tej točki sva se s pevcem Gregorjem Skočirjem razšla," je nedavno povedal v intervjuju za STA.

Miha Guštin - Gušti je z gosti obeležil 40 let glasbenega ustvarjanja. Foto: Daniel Novakovič/STA

Nadaljeval je v dvojcu Gušti in Polona, s katerim je v slovenski pop vnesel novo svežino s pesmimi, kot so Vedno zame, Mine leto, Makova polja, D dan in Moje sanje. Napisal pa je tudi nekaj prepoznavnih melodij za televizijski seriji Naša mala klinika in Nova dvajseta.

"Koncert Moje sanje, moj planet sem poimenoval po eni svojih pesmi in bo presek mojih skladb, ki so zaznamovale tako mene kot sceno in generacije, ki so jih poslušale," je pred koncertom povedal Gušti. Nanj je povabil vse pevce, ki so pesmi odpeli v originalu, od Skočirja do Polone Kasal, Leyre, s katero sta nastopila na slovenskem izboru za Evrovizijo, Tomija Megliča iz Siddharte in skupine Joker Out, v kateri igra njegov sin Kris. Na odru sta se gostitelju večera pridružila tudi frontman Joker Out Bojan Cvjetićanin in pevec Jet Black Diamonds Urban Koritnik. "Vsi so na nek način del mojega življenja," je še povedal Gušti.

