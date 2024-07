Incident v Angliji: napadalec zabodel najmanj osem ljudi, med njimi tudi otroci

Ranjene, med njimi naj bi bilo po pričevanjih očividcev več deklic, so prepeljali v bolnišnico. Policija je napadalca pridržala, odvzeli so mu nož in ga odpeljali na policijo, poroča BBC.

Prebivalci sicer mirnega okoliša so v šoku. Na policiji zatrjujejo da so razmere varne, a odsvetujejo zadrževanje na kraju, kjer se je zgodil napad. Po poročanju britanskih medijev naj bi se ta zgodil v bližini izobraževalnega poslopja, kjer so potekale delavnice plesa in joge za otroke.

Na družbenem omrežju se je oglasil britanski premier Keir Starmer in zapisal, da je "globoko užaloščen" zaradi napad v Southportu. Ob tem se je policiji zahvalil policiji za takojšen odziv.