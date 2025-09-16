NLB v skladu s smernicami za zeleno financiranje podprla TALUM s 16 milijoni evrov

V Talumu bodo do konca leta 2025 končali več kot 55 milijonov evrov vredni investicijski cikel v zeleno preobrazbo svoje proizvodnje. Sredstva za dokončanje projekta Zeleni drog, s katerim bodo v Talumu v svoje drogove vgradili več recikliranega aluminija in tako neposredno prispevali k evropskim ciljem krožnega gospodarstva, je zagotovila tudi NLB. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak si je danes s sodelavci ogledal proizvodni proces, ki so ga v Talumu posodobili in nadgradili tudi s financiranjem NLB v skupni višini 16 milijonov evrov. Sredstva so v Talumu v skladu s smernicami za zeleno financiranje namensko uporabili za nakup opreme in strojev ter trajna obratna sredstva.

Foto: Stanko Kozel / Talum

Projekt Zeleni drog po besedah predsednika uprave Taluma Marka Drobniča predstavlja mejnik in postavlja nove standarde v trajnostni preobrazbi Taluma in aluminijske industrije. Z osredotočenostjo na proizvodnjo aluminijastih drogov iz recikliranega aluminija projekt bistveno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, izboljšuje energetsko učinkovitost in neposredno prispeva k evropskim ciljem krožnega gospodarstva. "Ta projekt je primer dolgoročne strateške usmeritve v trajnost, ki odgovarja na globalne izzive podnebnih sprememb in zagotavlja dolgoročno industrijsko konkurenčnost," pojasnjuje Drobnič.

Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma: "Zahvaljujem se predsedniku uprave NLB Blažu Brodnjaku in njegovi ekipi za zaupanje ter podporo pri uresničevanju naših strateških usmeritev. Hvala, da ste prepoznali pomen projekta Zeleni drog za povečanje dodane vrednosti in krepitev konkurenčnosti Taluma ter prispevek k širšemu družbenemu okolju."

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB: "V NLB verjamemo v moč slovenskega gospodarstva. Navdihujejo nas podjetja, ki razmišljajo dolgoročno, trajnostno in pogumno – tudi v času negotovosti. Talum je zagotovo eno izmed takšnih podjetij. Podpora njihovi investiciji ni zgolj finančna. Gre za razvojno partnerstvo, ki Talumu odpira pot do večje konkurenčnosti in trajnostne preobrazbe. Ponosni smo, da lahko skupaj soustvarjamo prihodnost, ki je odgovorna do okolja in prinaša nove priložnosti za rast."

Predsednika uprav Taluma in NLB sta si z ekipo med drugim ogledala nove livne komplete, nadgradnje peči in potek gradnje dodatnih skladišč za odpadni aluminij, ki so med drugim sofinancirana iz sredstev NLB.

Predsednika uprav Taluma in NLB sta si z ekipo ogledala proizvodnjo. Foto: Stanko Kozel / Talum

Zeleni aluminijasti drogovi pomembno prispevajo h krožnemu gospodarstvu

Aluminijasti drogovi so osnovni gradnik za izdelavo profilov, ki jih uporabljajo ključni sektorji zelenega prehoda, kot so gradbeništvo, transport in obnovljivi viri energije. Profilne strukture iz aluminija so lažje in energetsko učinkovitejše, kar omogoča znatno zmanjšanje emisij CO₂ v celotni vrednostni verigi. Poleg tega zagotavljajo trajnostne rešitve z dolgo življenjsko dobo in možnostjo neskončne reciklaže brez izgube kakovosti.

Projekt Zeleni drog omogoča Talumu prehod s primarnega aluminija na reciklirani aluminij, kar bistveno zmanjšuje okoljski odtis. Proizvodnja iz recikliranega aluminija porabi kar 95 odstotokv manj energije in povzroča 96 odstotkov manj emisij CO₂ v primerjavi s proizvodnjo iz primarnega aluminija. S povečanjem predelave procesnega aluminija z deset tisoč na več kot 40 tisoč ton projekt zagotavlja razpoložljivost trajnostno proizvedenih materialov in krepi krožno gospodarstvo. Projekt neposredno podpira cilje Akta o kritičnih surovinah (CRMA) s krepitvijo lokalne proizvodnje aluminijastih drogov, kar zmanjšuje odvisnost Evrope od uvoza aluminija. To povečuje strateško avtonomijo in odpornost dobavnih verig. Poleg tega se projekt ujema z vizijo Akta o neto ničelni industriji (NZIA), ki spodbuja razvoj nizkoogljičnih industrijskih zmogljivosti in trajnostno proizvodnjo kritičnih materialov.

Andrej Lasič, Ines Knez, Marko Drobnič, Katja Kermelj Ribnikar, Blaž Brodnjak in Daniel Lačen Foto: Stanko Kozel / Talum

Z zeleno preobrazbo drogov in rondelic do uresničitve strateškega cilja ogljične nevtralnosti proizvodnih programov do 2030

Projekt Zelena transformacija drogov in rondelic je vreden več kot 55 milijonov evrov in predstavlja pomemben mejnik intenzivnega prestrukturiranja Talumovih proizvodnih programov v smeri ogljične nevtralnosti. Še dodatnih 60 milijonov evrov nameravajo v Talumu investirati do leta 2030, da bodo lahko dosegli strateški cilj ogljične nevtralnosti proizvodnih programov.

V okviru proizvodnega programa drogov bodo tako v Talumu proizvajali nestandardne drogove, ki temeljijo na osnovi recikliranega odpadnega materiala, v okviru programa rondelic pa bodo z novimi proizvodnimi linijami utrdili svoj položaj najnaprednejšega razvijalca in največjega proizvajalca rondelic na svetu ter pridobili možnost razvoja novih izdelkov iz aluminija, ki v veliki meri temeljijo na reciklaži odpadnega aluminija. Že v letu 2026 v Talumu načrtujejo, da bodo predelali in pretalili že skoraj 60 odstotkov različnih vrst sekundarnega aluminija ter ga vgradili v svoje izdelke.

