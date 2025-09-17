Ameriška raperka Cardi B je razkrila, da z novim partnerjem pričakujeta otroka. To bo zanjo že četrti, tri ima iz zakona z raperjem Offsetom.

Raperka Cardi B in zvezdnik ameriškega nogometa Stefon Diggs sta junija letos potrdila, da sta v razmerju, zdaj pa pričakujeta prvega skupnega otroka. Dvaintridesetletna zvezdnica je to potrdila v jutranjem programu televizije CBS in povedala, da je "vznemirjena" in "srečna".

"Trenutno sem res dobro. Počutim se močno in veliko delam, medtem ko ustvarjam otroka," je izjavila in dodala: "Z mojim moškim se resnično podpirava." Kot je pojasnila, je z razkritjem nosečnosti čakala, dokler ni "uredila določenih stvari", ni pa razkrila, kdaj naj bi se otrok rodil.

Za Cardi B in leto mlajšega Diggsa bo to prvi skupni otrok. Ona ima iz turbulentnega zakona z raperjem Offsetom dve hčerki in sina, on pa iz prejšnjega razmerja hčerko.