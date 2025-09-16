Mlinar predstavlja novo linijo premium tort

To jesen pozabite na torbice, čevlje in plašče. Torte so novi modni dodatek. September pri Mlinarju prinaša Sweets by Mlinar , kolekcijo premium tort, ki deluje kot prava couture linija: ročno izdelane, vizualno privlačne in ustvarjene za vse, ki želijo, da je tudi njihova sladica nekaj posebnega. Štiri kreacije, štirje karakterji – popolne za vse, ki nimajo časa peči torte doma, a dobro prepoznajo vrhunski okus in stil. Od 8. septembra so na voljo v vseh prodajalnah Mlinar in v novi spletni trgovini – z možnostjo izbire datuma in lokacije prevzema. Vsaka torta prihaja v posebni embalaži, ki jo je mogoče oblikovati v cvet in je pripravljena, da postane središče vsake zabave.

Štiri must have torte te sezone

To sezono Orange is the new black, Orange Choco pa prava zvezda jeseni – rahel biskvit, podoben piškotu, lahka vaniljeva krema in svež pomarančni žele se popolno dopolnjujejo. Za presenečenje poskrbi hrustljava stracciatella čokolada, mat glazura pa doda eleganten finiš. Na vrhu so skrbno razporejeni chic detajli: limonin macaron, koščki vaflja Royaltine in užitno cvetje – kot modni dodatki, ki zaključijo popoln styling. Ko enkrat poskusite ta oranžni look, nobena druga paleta okusov ne bo več enaka.

Če med tortami obstaja mala črna obleka, je to zagotovo Nougat Delight. Elegantna, brezčasna in vedno v trendu – združuje najboljše iz dveh svetov: razkošno belgijsko čokolado in prefinjen lešnik. V svetu mode je usnjena jakna klasika, ki nikoli ne gre iz stila, v svetu sladic – ta torta. Čokoladno-mlečni biskvit na podlagi daquoise nosi enako eleganco kot popolno krojen suknjič. Krema iz belgijske temne in mlečne čokolade z nugatom in hrustljavim rižem je pravi detajl coutura – večplastna, bogata in zapeljiva. Mirror glazura sije kot najboljši highlighter, medtem ko karamel macaronsi, praženi lešniki in zlati detajli delujejo kot nepogrešljiv modni dodatki, ki celoten stajling dvignejo na novo raven.

Cherry Blossom, navdihnjena s torto Schwarzwald, prihaja v Mlinarjevi preobleki: kakavov biskvit, vanilja, čokolada, višnje in cimet tvorijo pravi statement kos. Cherry Blossom je kot parfum, ki ga naneseš in takoj sproži vprašanje: "Kje si ga kupila?" Kakavov biskvit in višnje s cimetom so srednje note, medtem ko so osnovne rezervirane za temno čokolado in maraskino. Bela glazura in koktajl višnje zaključita to senzualno zgodbo, ki pusti močan vtis na vsakogar, ki jo poskusi. Popolna za dekliščino, rojstni dan ali večer, ko si želiš, da si te bodo vsi zapomnili.

Če obstaja torta, ki ne vstopi potihoma, temveč z učinkom rdeče preproge – je to Choco Boom. Čokoladno-mlečni biskvit je krojen za prave sladokusce, belgijska temna čokolada (55 %) pa vodi v globine čokoladnega užitka, medtem ko borovnice, pomaranče in hrustljava stracciatella čokolada pritegnejo pozornost že ob prvem grižljaju. Mirror glazura iz temne čokolade zaokroži ta sijoč, sladek videz. Za večerjo ali zabavo ob koncu delovnega tedna – ta kreacija ni za sramežljive.

V čem je skrivnost Mlinarjevih tort

Vse torte iz linije Sweets by Mlinar nastajajo v posebni slaščičarski proizvodnji Mlinarja, kjer vrhunske sestavine in ročno delo slaščičarjev ustvarjajo pravo magijo. Premium značaj teh tort se kaže na več ravneh: v okusu, kakovosti sestavin, skrbni predstavitvi in zahtevni izdelavi. Na prerezu vsake se vidi plastenje biskvitov, krem in nadevov – od sadnih namazov do hrustljavega nugata in čokoladnih premazov, kar zahteva veščino, natančnost in potrpežljivost. Vsaka torta je ročno sestavljena in dekorirana, končni detajli kot so macaronsi, čokoladne kapljice in zlati prah, pa dodajo tisti prepoznavni vau učinek.

Proces izdelave ene torte, recimo Choco Boom, se začne s pripravo finega čokoladnega biskvita in popolno oblikovane kreme, nato sledita sadni nadev iz borovnic in sloj čokolade, ki še okrepi intenzivnost okusa. Glazura se nanaša ročno, dekoracije so skrbno postavljene, vsak sloj pa v kalupu preživi dovolj časa, da se okusi zlijejo in dosežejo idealno teksturo. Vse skupaj kar 48 ur predanega dela.

Ohranjanje vrhunske kakovosti zahteva disciplino in nenehno pozornost. Vsaka torta je edinstvena: različni biskviti, kreme in nadevi, posebne tehnike premazovanja in okraševanja. Podrobni recepti, vizualna navodila in stalen nadzor vodij ter tehnologov zagotavljajo, da vsak izdelek v celoti ustreza standardu premium sladice. Sweets by Mlinar je rezultat več kot leto in pol posvečenega razvoja, ustvarjen z namenom, da vsak grižljaj prinese sofisticirano, premium izkušnjo.

Mlinar je pravi naslov za premium torte

Sweets by Mlinar dokazuje, da je lahko sladica hkrati doživetje in darilo. Vsaka torta je ročno izdelana, s skrbnostjo dekorirana in zavita v embalažo s pravim presenečenjem – v nekaj korakih iz okrasnega ovoja nastane prekrasen cvet, zaradi katerega je torta že sama po sebi videti kot darilo.

Naj bo to rojstni dan, večerja s prijatelji ali presenečenje za nekoga posebnega – vse je pripravljeno, da torta postane popoln trenutek, primeren za obdarovanje. Za vse tiste trenutke, ko nimate časa peči, a želite sladico, ki pusti vtis – torte najdete v prodajalnah Mlinar ali jih preprosto naročite prek spletne trgovine.

Sweets by Mlinar je kolekcija, ki lahko vsak dan spremeni v praznovanje, vsako priložnost pa v poseben trenutek – da obdarite druge ali sebe. Uživajte v vsakem grižljaju premium tort, ki so za 47 evrov na voljo v novi spletni trgovini. Naročite jih in se prepustite čarovniji okusov.

