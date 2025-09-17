Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Sreda,
17. 9. 2025,
16.22

BMX Race

Sreda, 17. 9. 2025, 16.22

6 minut

BMX Race - italijanski pokal v Veroni

BMX Race v Veroni: med skoraj 400 Italijani zmage in stopničke spet tudi za Slovence

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

BMX Race Verona | Foto ŠKD Super Potencial

Foto: ŠKD Super Potencial

Največja BMX proga v naši okolici je privabila tudi slovenske tekmovalce, ki so se uspeli med Italijani zavihteti tudi na zmagovalne stopničke.

Slovenski tekmovalci v BMX Race so popestrili že tako številčno konkurenco na zaključni dirki italijanskega pokala v Veroni, kjer imajo največjo BMX progo v naši okolici. Med skoraj 400 tekmovalcev so se še enkrat več izkazali tudi z več uvrstitvami v finale in celo na zmagovalne stopničke, kar je bil spodbuden izkupiček ob koncu sezone in nadaljevanje uspešnih predstav z zadnje dirke za evropski pokal na Češkem. 

Glavni slovenski dosežki na dirkah v Veroni:

  • Aleksander Gajić (KD Rajd): dve zmagi med dečki do 11 let
  • Gal Malavašič Šurca (ŠKD Superpotencial): 2. in 3. mesto med dečki do 10 let
  • Maj Nanut (KD Rajd): 3. mesto med dečki do 13 let
  • Jošt Ložar (Bikehanic Lumar)): finale (7. mesto) med dečki 15 in 16 let
  • Neja Heric (KD Rajd): 3. mesto med deklicami 13 in 14 let
  • Peter Dovžak (KK Črn trn): 4. in 5. mesto v kategoriji Cruiser 40+

V starostnih kategorijah tudi po več kot 50 tekmovalcev

Najštevilčnejši je bil razred dečkov 15 in 16 let, kjer je nastopilo 55 oziroma 57 tekmovalcev. Jošt Ložar je bil sedmi in enajsti, med prvo petnajsterico oziroma v polfinale so se uspeli prebiti še Nik Prek (9. mesto), Mak Breznik Falk (10. mesto), Tine Dovžak (13. in 14. mesto). 

Zelo številčen je bil tudi razred, kjer je dvakrat zmagal Gajiić - nastopilo je 41 oziroma 43 tekmovalcev. Skoraj 40 tekmovalcev (37 in 39) je bilo v kategorji Malavašiča Šurce, po 39 tekmovalcev pa je nastopilo tudi v Nanutovi kategoriji. Slovenec je bil na na prvi dirki na stopničkah, podoben rezultat pa mu je v drugi dirki preprečil padec. 

BMX Race Verona | Foto: KD Rajd Foto: KD Rajd

BMX Race Verona | Foto: ŠKD Super Potencial Foto: ŠKD Super Potencial

BMX Race Verona | Foto: KD Rajd Foto: KD Rajd BMX Race Verona | Foto: KD Rajd Foto: KD Rajd BMX Race Verona | Foto: KD Rajd Foto: KD Rajd

