BMX Race v Veroni: med skoraj 400 Italijani zmage in stopničke spet tudi za Slovence

Največja BMX proga v naši okolici je privabila tudi slovenske tekmovalce, ki so se uspeli med Italijani zavihteti tudi na zmagovalne stopničke.

Slovenski tekmovalci v BMX Race so popestrili že tako številčno konkurenco na zaključni dirki italijanskega pokala v Veroni, kjer imajo največjo BMX progo v naši okolici. Med skoraj 400 tekmovalcev so se še enkrat več izkazali tudi z več uvrstitvami v finale in celo na zmagovalne stopničke, kar je bil spodbuden izkupiček ob koncu sezone in nadaljevanje uspešnih predstav z zadnje dirke za evropski pokal na Češkem.

Glavni slovenski dosežki na dirkah v Veroni:

Aleksander Gajić (KD Rajd): dve zmagi med dečki do 11 let

Gal Malavašič Šurca (ŠKD Superpotencial): 2. in 3. mesto med dečki do 10 let

Maj Nanut (KD Rajd): 3. mesto med dečki do 13 let

Jošt Ložar (Bikehanic Lumar)): finale (7. mesto) med dečki 15 in 16 let

Neja Heric (KD Rajd): 3. mesto med deklicami 13 in 14 let

Peter Dovžak (KK Črn trn): 4. in 5. mesto v kategoriji Cruiser 40+

V starostnih kategorijah tudi po več kot 50 tekmovalcev

Najštevilčnejši je bil razred dečkov 15 in 16 let, kjer je nastopilo 55 oziroma 57 tekmovalcev. Jošt Ložar je bil sedmi in enajsti, med prvo petnajsterico oziroma v polfinale so se uspeli prebiti še Nik Prek (9. mesto), Mak Breznik Falk (10. mesto), Tine Dovžak (13. in 14. mesto).

Zelo številčen je bil tudi razred, kjer je dvakrat zmagal Gajiić - nastopilo je 41 oziroma 43 tekmovalcev. Skoraj 40 tekmovalcev (37 in 39) je bilo v kategorji Malavašiča Šurce, po 39 tekmovalcev pa je nastopilo tudi v Nanutovi kategoriji. Slovenec je bil na na prvi dirki na stopničkah, podoben rezultat pa mu je v drugi dirki preprečil padec.

Foto: KD Rajd

Foto: ŠKD Super Potencial

Foto: KD Rajd Foto: KD Rajd Foto: KD Rajd