Petek,
12. 9. 2025,
6.00

13 ur, 18 minut

učenje šola delo poslovanje Office 365 Windows 11 Windows programska oprema Keysoff.com

Windows 10 odhaja, pripravite se na prihodnost z Windows 11 in nadgradite računalnik za drobiž

delo na računalniku, računalništvo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Microsoftova pisarniška orodja, kot sta Word in Excel, se uporabljajo v šolah in podjetjih po vsem svetu – kar pomeni, da je dostop do njih izredno pomemben tako za študente kot tudi za zaposlene. Vendar pa vas lahko doživljenjska licenca za najnovejši Office 2021 v redni prodaji pri Microsoftu stane tudi do 250 evrov.

Keysoff, september_2_ 2025 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Na srečo pa je tukaj odlična priložnost: v okviru septembrske akcije na Keysoff lahko zdaj dobite doživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional za samo 31,65 evra (redna cena: 249 €), kar pomeni več kot 90-odstoten prihranek!

Z enkratnim plačilom pridobite licenco, ki vključuje:

Ne glede na to, ali vodite manjše podjetje, delate od doma, študirate ali pa želite le učinkoviteje upravljati gospodinjstvo – Microsoft Office ostaja najbolj zanesljiva rešitev, ki jo uporablja na milijone posameznikov in podjetij po vsem svetu.

Microsoft Office 2016 in 2019 ne bosta več prejemala posodobitev po oktobru 2025, zato je zdaj odličen trenutek za nadgradnjo na različico 2021.

Po nakupu boste na e-pošto prejeli kodo za aktivacijo in povezave za prenos.

dekle, ženska, računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Doživljenjska Microsoft Office licenca že od 15 €

Windows 10 odhaja, pripravite se na prihodnost z Windows 11 že za 13,55 €

Podpora za Windows 10 se bo končala 14. oktobra 2025, kar pomeni večje varnostne in funkcionalne omejitve. Zdaj je idealni trenutek, da preidete na najnovejši operacijski sistem – Windows 11 Pro, ki ga na Keysoff dobite že za 13,55 € (redna cena: 199 €).

Z nakupom pridobite:

  • napreden uporabniški vmesnik,
  • optimizirano delovanje za večopravilnost,
  • uporabo AI-asistenta Copilot,
  • varnost na ravni podjetij.

delo na računalniku, računalništvo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Doživljenjski Windows ključi – že od šest evrov

62-odstotni popust na več programov in paketov (koda za popust: BP62)

ženska, dekle, računalnik, služba | Foto: Pexels Foto: Pexels

50-odstotni popust na dodatne Windows različice (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff jamči, da so vse licence stoodstotno avtentične in brez varnostnih tveganj.
Licence, ki jih kupite, so doživljenjske in niso vezane na naročnino. Operacijski sistem bo deležen vseh prihodnjih posodobitev in podpore.
Če potrebujete pomoč pri namestitvi ali uporabi, vam je na voljo 24/7 tehnična podpora.

service@keysoff.com

