Vonn je po slabih šestih letih naznanila vrnitev na tekme svetovnega pokala, formo pa je najprej preizkusila na tekmi nižje ravni v domovini. Ena največjih smučark vseh časov in zmagovalka kar 82 tekem za svetovni pokal je po koncu sezone 2018/19 sklenila kariero zaradi številnih težav s poškodbami.

Aprila je težave z desnim kolenom vendarle odpravila in se zavoljo novega pravila Mednarodne smučarske zveze s posebnim povabilom odločila vrniti v belo karavano.

Najprej se je preizkusila na "jesenskem festivalu", tekmovanju drugega najvišjega ranga v Copper Mountainu in med 43 smučarkami zasedla 24. mesto ob aplavzu domačih gledalcev.

Lindsey Vonn returned to competitive racing today at 40 years old at Copper Mountain in Colorado.



She finished 24th and 27th in two FIS level downhill races, won by Austrian World Cup team members Mirjam Puchner and Cornelia Huetter.



A long way to go.



