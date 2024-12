Odermatt ostaja superveleslalomski kralj, Hrobat je bil odlično na progi, a nato odstopil

Zmagovalec prvega superveleslaloma nove sezone svetovnega pokala v Beaver Creeku je najboljši superveleslalomist lanskega tekmovalnega obdobja Marco Odermatt. Na stopničkah sta se mu pridružila Francoz Cyprien Sarrazin in Avstrijec Lukas Feurstein, ki se veseli prvega preboja med najboljšo trojico v tem tekmovanju. Oba Slovenca, Miha Hrobat in Martin Čater, sta na selektivni progi - odstopila je tretjina - ostala brez uvrstitve.

Proga Ptic roparic v Beaver Creeku se je že v začetku superveleslalomske preizkušnje izkazala za zelo selektivno. Od prvih sedmih tekmovalcev sta do cilja prišla le dva, na koncu je odstopila kar tretjina od 60 tekmovalcev, tudi oba Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

Najbolje se je s progo spopadel najboljši superveleslalomist lanske sezone Marco Odermatt in s številko 15 ciljno črto prečkal z najboljšim časom, ki ga ni izboljšal nihče več. Švicar je za 18 stotink prehitel Francoza Cyprien Sarrazin, prvič pa je na zmagovalni oder prišel Avstrijec Lukas Feurstein (+0.47).

Na tretjem mestu večne veleslalomske lestvice S 13. zmago na superveleslalomih pa je Odermatt zdaj na tretjem mestu večne lestvice ujel Norvežana Kjetila Jansruda. Več zmag imata le Avstrijec Hermann Maier (24) in še en Norvežan Aksel Lund Svindal (17).

Da je proga dobro pripravljena in da imajo tudi višje številke možnosti za vidnejše uvrstitve, sta dokazala Norvežan Fredrik Moeller (32) in Italijan Giovanni Franzoni (39), ki sta zaostala +0.60 in končala kot četrta.

Miha Hrobat je bil dobro na poti, a nato odstopil. Foto: Guliverimage

Hrobat hiter, a po napaki brez uvrstitve

Odlično je bil na progi s številko 58 tudi Hrobat, ki je v petek osvojil tretje mesto na smuku, a je nato odstopil in ostal brez nove vidne uvrstitve. Imel je četrti prvi vmesni čas, pri drugem oziroma na polovici proge pa je bil še mesto boljši z minimalnim zaostankom šestih stotink za vodilnim Odermattom. Tudi nadaljevanje je bilo zelo dobro, a je 29-letnik odstopil tik pred zadnjim vmesnim časom.

Čater je nastop končal še pred prvim merjenem vmesnega časa.

Kranjec nedeljsko slovensko orožje

V nedeljo bo v Beaver Creeku še veleslalom. Prva vožnja se bo začela ob 18. uri po slovenskem času, druga ob 21. uri. Nastopil bo tudi slovenski as Žan Kranjec.

Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:09,41

2. Cyprien Sarrazin (Fra) + 0,18

3. Lukas Feurstein (Avt) 0,47

4. Fredrik Moeller (Nor) 0,60

. Giovanni Franzoni (Ita) 0,60

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 0,81

7. Gino Caviezel (Švi) 0,83

8. River Radamus (ZDA) 0,84

9. Daniel Danklmaier (Avt) 1,00

10. Alexis Pinturault (Fra) 1,05

... - odstop: Martin Čater, Miha Hrobat (oba Slo) ... Skupno, moški: 1. Clement Noel (Fra) 200 točk

. Henrik Kristoffersen (Nor) 200

3. Marco Odermatt (Švi) 180

4. Alexander Steen Olsen (Nor) 148

5. Atle Lie McGrath (Nor) 142

...

15. Miha Hrobat (Slo) 60

31. Žan Kranjec (Slo) 40

... Superveleslalom, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 100 točk

2. Cyprien Sarrazin (Fra) 80

3. Lukas Feurstein (Avt) 60

4. Fredrik Moeller (Nor) 50

. Giovanni Franzoni (Ita) 50

...

Preberite še: