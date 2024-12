Miha Hrobat s sanjsko vožnjo do stopničk in velikega uspeha kariere!

Alpsko smučanje, Beaver Creek, smuk, končni vrstni red: 1. Justin Murisier (Švi) 1:40,04

2. Marco Odermatt (Švi) +0,20

3. Miha Hrobat (Slo) +0,35

4. James Crawford (Kan) +0,51

5. Vincent Kriechmayr (Aut) +0,65

6. Bryce Bennett (ZDA) +0,88

7. Blaise Giezendanner (Fra) +0,95

8. Nils Allegre (Fra) +0,97

9. Cyprien Sarrazin (Fra) +1,03

10. Brodie Seger (Kan) +1,10

...

35. Nejc Naraločnik (Slo) +2,51

51. Martin Čater (Slo) +3,31

...

Mesec in pol po tem, ko so na svoj račun prvič v novi sezoni prišli specialisti za tehnične discipline, je nastopil čas za hitrejše takte. Sezona hitrih disciplin se je začela čez lužo, že uvod pa je postregel z izjemnim slovenskim dosežkom. Miha Hrobat je namreč na prvem smuku sezone v Beaver Creeku s številko ena odprl sezono hitrih disciplin in se že za uvod povzpel do svojih prvih stopničk v svetovnem pokalu. 29-letni Slovenec je brez napak opravil s svojim nastopom, malce počasnejši je bil pričakovano le na drsalnem delu, na koncu ga je za 35 stotink sekunde s številko tri prehitel Švicar Justin Murisier, ki slavi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Na drugo mesto se je prebil še en Švicar in lanski dobitnik velikega kristalnega globusa in tudi malega v smuku Marco Odermatt. Za rojakom je zaostal dve desetinki.

Hrobat je tako konkretno izboljšal svojo najboljšo uvrstitev v karieri, ki je bila do danes sedmo mesto s smuka v Kitzbühlu lani januarja. Za Slovenca je to sicer šele druga uvrstitev med najboljših deset. Slovenija je imela nazadnje tekmovalca v hitrih disciplinah na odru za zmagovalce leta 2020, ko je Martin Čater takrat uprizoril pravo senzacijo in takrat s številko 41 zmagal na smuku v Val D'Iseru. Sloveniji so do zdaj v zgodovini na smukih stopničke privozili še Andrej Jerman, Andrej Šporn, Rok Perko, Boštjan Kline in že prej omenjeni Čater.

Hrobat je sicer odlično pripravljenost pokazal že na treningih, na prvem je imel najhitrejši čas, a je ob tem naredil napako, na drugem izpeljanem pa je bil 13.

Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel Justin Murisier. Foto: Guliverimage

S številko 26 je grdo padel Švicar Arnaud Boisset, ki je ob tem tudi izgubil zavest, tako da je bila tekma za nekaj časa prekinjena. Za odmeven dosežek je sicer s številko 49 najprej poskrbel Kanadčan Brodie Seger, ki se je povzpel na deseto mesto, mesto za njim pa je s številko 54 končal Čeh Jan Zabystran.

Preostala dva Slovenca na startu Nejc Naraločnik in Martin Čater sta ostala brez točk. Naraločnik je osvojil 35. mesto (+2,51), Čater pa je bil 51. (+3,31) med 55 uvrščenimi smučarji.

V soboto bo na ameriškem prizorišču še superveleslalom, v nedeljo pa veleslalom.