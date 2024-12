Favoriti na zadnjem treningu pokazali zobe Hrobatu

Vincent Kriechmayr Foto: Reuters Drugi čas za Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem je z zaostankom 23 stotink sekunde zabeležil svetovni prvak in zmagovalec lanske smukaške in skupne razvrstitve svetovnega pokala, Švicar Marco Odermatt. Tretji je bil Francoz Cyprien Sarrazin. To so tudi trije glavni favoriti petkove tekme, prve v hitrih disciplinah v novi sezoni svetovnega pokala.

Marin Čater je bil 38. (+2,52), Nejc Naraločnik 41. (+2,57), Rok Ažnoh pa se je na četrtek treningu uvrstil na 52. mesto. (+3,15).

Smuk bo na sporedu v petek, v soboto in nedeljo pa se bodo tekmovalci merili še v superveleslalomu in veleslalomu.