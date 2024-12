Mikaela Shiffrin po grdem padcu: Prisotnih je bilo nekaj skrbi

Ameriška zvezdnica je v soboto na veleslalomu vodila po prvi vožnji, nato pa je v drugi vožnji zdrsnila in trčila v varnostno ograjo, zatem pa je obležala ob progi. Shiffrin je utrpela "vbodno rano na desni strani trebuha in hudo mišično travmo", so v nedeljo sporočili iz Ameriške smučarske zveze. 29-letnica je v sredo potrdila, da ne bo tekmovala na tekmah za svetovni pokal v Beaver Creeku v Koloradu 14. in 15. decembra, kjer bi sicer lovila svojo stoto zmago v svetovnem pokalu.

"Lepo je biti doma in v svoji postelji. Začenjam se počutiti malo bolj človeško, kar je super," je povedala v videoobjavi na družbenih medijih. "To je še ena precej dvoumna poškodba in res je težko postaviti časovnico, kdaj se bom lahko vrnila najprej na sneg in nato tudi na tekme za svetovni pokal," je dejala Shiffrin, ki se je v videoposnetku z nekaj težavami ulegla na domači kavč.

"Res sem žalostna, da ne bom mogla dirkati, a po drugi strani sem imela res srečo in se zelo veselim, da bom lahko navijala za svoje reprezentančne kolegice," je med drugim dejala Američanka, ki je svoje sledilce obvestila tudi o zadnjem pregledu v bolnišnici. "Prvotno je bilo prisotnih nekaj skrbi glede mojega debelega črevesja," je dejala. "Tam, kjer se je vbod precej približal debelemu črevesju, je bilo nekaj zračnih mehurčkov, a včerajšnji pregled je potrdil, da je moje debelo črevo ostalo nedotaknjeno. Karkoli me je zbodlo, je malo 'zaplesalo' in v bistvu raztrgalo votlino v poševnih mišicah, tako da je to tisto, kar povzroča krvavitev, vnetje in bolečino," je dejala.

Američanka je letos postala najuspešnejša alpska smučarka v zgodovini svetovnega pokala, potem ko je marca 2023 presegla rekord upokojenega švedskega velikana Ingemarja Stenmarka s 86 zmagami.

Tekme svetovnega pokala ta konec tedna v Kanadi so bile odpovedane zaradi snežnih razmer. Po Beaver Creeku se svetovni pokal vrača v Evropo z dvema superveleslalomoma v St. Moritzu v Švici 21. in 22. decembra. Dva tedna za tem bosta na sporedu slalom in veleslalom, najprej 28. in 29. decembra v avstrijskem Semmeringu, nato pa 4. in 5. januarja v Kranjski Gori.

