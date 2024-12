"To delam stoodstotno zase. Navdušena sem. Odziv, ki sem ga dobila od vseh, je bil res izjemen, pozitiven. A jaz le živim svoje življenje, tega ne delam zaradi nikogar drugega kot zaradi sebe," je po vrnitvi v tekmovalni ritem, v katerega se je pretekli konec tedna vrnila po skoraj šestih letih, dejala 40-letna Lindsey Vonn.

Kot pravi, je smuka in superveleslaloma v Copper Mountainu nižje FIS-ravni izkoristila za dober trening. Američanka je vknjižila 24., 27. in 19. mesto. Na dobro minuto dolgih smukih je zaostala sekundo in pol, na superveleslalomih pa dobri dve sekundi.

"Vem, da se zdi, kot da sem še daleč, a v resnici sem zelo blizu, saj sem opravila le nekaj dni treninga po skoraj šestih letih." Foto: Guliverimage

Dokazovanje zgolj sebi

"Vem, da se zdi, kot da sem še daleč, a v resnici sem zelo blizu, saj sem opravile le nekaj dni treninga po skoraj šestih letih. Iskreno, nikoli si nisem mislila, da bom kdaj spet v tem položaju, da bom spet tekmovala," je po koncu tedna v ZDA dejala v pogovoru za Associated Press in dodala, da je njena vrnitev dokazovanje nečesa zgolj eni osebi. Sebi.

"To delam stoodstotno zase. Navdušena sem. Odziv, ki sem ga dobila od vseh, je bil res izjemen v zelo pozitivnem smislu. A jaz le živim svoje življenje, tega ne delam zaradi nikogar drugega kot zaradi sebe. Ne razmišljam o rekordih. To je preteklost. Le vesela sem, da sem spet lahko tukaj."

Obremenitve, ki jih ni zmogla že dolgo

Vonn, ki je aprila prestala delno zamenjavo kolena, se v soboto ni mogla izogniti vprašanjem, zakaj bi se pri 40 letih in vseh poškodbah vrnila v belo karavano.

"Zakaj ne? Počutim se odlično. Opravljam dvojne treninge. Delam obremenitve, ki jih nisem že od svojih zgodnjih dvajsetih, zato ne čutim svoje starosti. Po operaciji prva misel ni bila 'Oh, vrnila se bom', pač pa 'O, moj bog, nič me ne boli. Poglejmo, česa je sposobno to koleno.'"

"Trdo delam z razlogom"

Štirikratna dobitnica velikega kristalnega globusa je v Copper Mountainu prišla do dovolj točk, da lahko spet nastopi v svetovnem pokalu, a kot pravi, ne bo hitela. Beaver Creek, ki bo konec tedna gostil prvi smuk in superveleslalom sezone, prihaja prezgodaj.

V svetovnem pokalu bo nastopila, ko bo na to pripravljena. Kot pravi, ne želi zgolj sodelovati. Foto: Guliverimage

"Ko bom pripravljena, bom nastopila v svetovnem pokalu. Obožujem vsako sekundo, a nisem tukaj samo zaradi zabave. Trdo delam z razlogom. Nekaj treningov sem začela ob 3.45 zjutraj. Zaradi ničesar drugega se ne bi zbudila tako zgodaj, smučanje pa je izjema," je Vonn dala vedeti, da v svetovnem pokalu ne namerava le sodelovati.