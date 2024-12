"Srčno upam, da se bom res. Moji občutki so dobri. Smučanje je bilo na najtežjih delih zelo dobro. Bolj se veselim težjih smukov, a mislim, da sem lahko konkurenčen na vseh," se je samozavestno proti nadaljevanju tekmovalne zime ozrl Miha Hrobat, ki je v Beaver Creeku v petek s tretjim mestom na uvodnem smuku dosegel uspeh kariere. Ob vrnitvi iz ZDA je pojasnil, zakaj je prav zdaj prišlo do preskoka.

Miha Hrobat Foto: Aleš Fevžer Besede 29-letnega Mihe Hrobata izpred tedna dni, da na uvodnem smuku svetovnega pokala cilja na prvo deseterico, niso bile iz trte izvite. Še več: v Beaver Creeku je osvojil tretje mesto, svoje prve stopničke na najvišji ravni. Podobna uvrstitev se mu je obetala tudi na superveleslalomu, a je pred zadnjim vmesnim časom odstopil. Dva dni zatem je že v domovini, z velikim nasmehom, bronasto kolajno in sliko s planinskim orlom je stopil pred sedmo silo. "Zdaj sem še bolj vesel, kot sem bil v petek. Potreboval se, nekaj časa, da sem dojel." Že treningi v Čilu so mu dali potrditev, da dobro smuča. "Vedel sem, da sem hiter. Če ne delam nepotrebnih napak, sem lahko pri vrhu. Motivacija je prišla od treningov."

Nastopil je s številko 1. V cilju mu je bilo glede na čase s treningov jasno, da bo vožnja dovolj za preboj med najboljše, samo rezultat zmagovalca Justina Murisiera ga je malo presenetil. "Težje je bilo čakati v cilju, kot pa štartati. V cilju sem bil bolj nervozen kot na štartu. Sicer pa mi je za smuk všeč številka 1. Imaš prej že trening in ne potrebuješ informacij. Imaš pa celo progo nepopisano in jo lahko sam zarišeš."

"Je kot dirkalnik avto, malo ga je treba samo 'naštelati'"

Novo energijo je v slovenski ekipo za hitre discipline prinesel tudi novi trener, nekdanji smukač Aleš Brezavšček. Foto: Aleš Fevžer "Pred sezono smo opravili zelo dobro delo, dvakrat smo bili v Čilu, v Pitztalu, pa zdaj v Ameriki. Imeli smo super pogoje. Osredotočeni nismo bili na rezultat, ampak na vožnje. Fantje so to sprejeli. Miha ni več najmlajši, je zrel tekmovalec, psihično in fizično. Na tekmi na štartu je bil zelo pozitivno motiviran. Najpomembnejša je tehnična vožnja, preostalo pride samo. Zelo sem vesel za Miho, a tudi za celotno ekipo, da fantje vidijo, da pot, po kateri gremo, deluje. Treba je biti samo osredotočen na delo. Fantje komaj čakajo tekmo," je v uvodu razloge za Hrobatov izvrstni začetek sezone opisal novi glavni trener Aleš Brezavšček. "Nismo odkrili nobene tople vode. Ve se, kaj je treba narediti. A je bilo to treba iz pogovora uresničiti. Mihi je to prvemu uspelo. On je kot dirkalnik avto. Malo ga je treba samo 'naštelati', pa gre. Upam, da bomo imeli dovolj gum in rezervnih delov za sezono. Načeloma so stvari zelo enostavne, pa niso. Zdaj je šlo."

Pojasnil, zakaj mu je preboj v vrh uspel prav zdaj

Miha Hrobat prvič na stopničkah. Foto: Reuters Hrobat je naštel več dejavnikov, da mu je uspel preskok. "Dobra stvar je bila, da smo ekipo prenovili. Nov trenerski štab, nov servis, drugačen pogled. To so malenkosti. Vedno sem poudarjal, da mi ne manjka veliko. Druga stvar je material. Atomic je naredil velik preskok v nekaterih modelih smuči, ki meni zelo ustrezajo. Mogoče drugim ne. Jaz se na teh smučeh res počutim tako domačega, da lahko na najtežjih delih pohodim smučko in mi reagira, kot mi mora. Od tu je prišla samozavest. Sem pa tudi vsako leto starejši in imam več izkušenj ter manj vprašajev v glavi. Na vsaki tekmi se tako lahko samo poženem dol na glavo."

"Jaz pri sebi vem, da moram čutiti oporo na smuči. Kot če imaš na avtomobilu slabe ali dobre gume. Če imaš dobre gume, si v zavoju samozavesten in avto drži. Enako je pri smučki. Lahko režeš krajšo linijo, bolj napadalno. Ti občutki so zelo primerljivi."

V ponedeljek zjutraj je bil Hrobat na fizioterapiji, da čim prej sanira manjšo poškodbo dimelj, ki jo je staknil pred petkovim smukom. "Malo je bilo treba potrpeti. Tudi med samo vožnjo sem čutil manjšo bolečino. A je bila želja po uspehu večja od bolečine." Po nekaj dneh počitka ga čakajo naslednji treningi, naslednji konec tedna tekmi v Val Gardeni, zadnji decembrski konec tedna pa v Bormiu. Zdaj bo tudi javnost od njega pričakovala več, a sam pravi: "Ne čutim pritiska. To je motivacija za naprej, priznanje, da še dobro smučam, da se lahko na vsaki tekmi približam najboljšim. Upam, da jih enkrat tudi premagam." Najboljši na svetu so torej dobili še enega tekmeca. "Z vsemi se poznamo, eni so bili veseli zame, eni mogoče malo manj," je dejal z nasmehom.

Slovenci v ZDA samo s štirimi člani štaba

Uspeh Mihe Hrobata je še toliko več vreden, ker je bila slovenska ekipa v ZDA tako maloštevilna: štirje smučarji in štirje člani štaba (brez fizioterapevta). "Nismo velika ekipa, manjka nam kakšen član. Je bilo kar malo smešno na fotografiranju, Švicarjev je bilo celo morje, nas pa za peščico. Tako je, s tem se moramo boriti. Ni stvari, ki bi nam preprečevale dober rezultat." In to lahko zdaj vidijo tudi odgovorni na Smučarski zvezi Slovenije. "Dobro delamo. Bodo dobili tudi oni motivacijo, da bo mogoče tudi za nas v prihodnosti kakšen član več, pa kakšna večja podpora."

"Ne bomo gledali na rezultat, ampak na izvedbo"

V Beaver Creeku je nekaj izgubil v zgornjem drsalnem delu, več pa pridobil na strmini. Naslednji smuk v Val Gardeni je precej bolj drsalen. "Pri poganjanju me je motila ta poškodba pri dimljah. Nisem se mogel pognati, kot bi se sicer lahko. Pa zavestno sem izbral nove smuči zaradi strmine. Te pa na ravnini še niso tako hitre kot starejše smuči." Te ima še shranjene za bolj položne smuke. "Že v prejšnjih letih sem dokazal, da mi težji pogoji in bolj strmi smuki bolj ustrezajo. Se jih zelo veselim. Veselim pa se tudi vsake tekme. Na vsaki bom od sebe dal svoj maksimum. Kot pravi Aleš: ne bomo gledali na rezultat, ampak na izvedbo. Če bo izvedba, kot je bila zdaj, vem, da lahko pride tudi rezultat." Tudi v superveleslalomu. To potrditev so mu dali vmesni časi. "Samo manjše napake je bilo treba odpraviti."

Miha Hrobat pojasnil, zakaj mu je preboj v vrh uspel prav zdaj. Foto: Aleš Fevžer