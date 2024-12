Švicar v zahtevnih razmerah preprečil senzacijo, Kranjec v finalu napredoval

Švicar Marco Odermatt je zmagovalec veleslaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru, kjer so sploh v drugi vožnji dogajanje povsem krojile izjemno zahtevne vremenske razmere z močnim sneženjem in slabo vidljivostjo sploh ob koncu preizkušnje. Švicar je na koncu ohranil osem stotink prednosti pred Avstrijcem Patrickom Feursteinom, ki je bil po prvi vožnji šele 24., tretji je bil še en Avstrijec Stefan Brennsteiner (+0,12). Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je v finalu pridobil tri mesta in je preizkušnjo končal na osmem mestu.

Alpski smučarji so v izjemno zahtevnih razmerah z močnim sneženjem opravili še s tretjim veleslalomom sezone svetovnega pokala. Prve veleslalomske zmage v sezoni se je po dveh ničlah razveselil Švicar Marco Odermatt, ki je bil najhitrejši že po prvi vožnji. V drugo je v močnem sneženju in zares slabi vidljivosti, v kateri so favoriti zaostajali kot po tekočem traku, zdržal pritisk in na koncu zadržal osem stotink prednosti pred Avstrijcem Patrickom Feursteinom, ki je v finalu pridobil kar 22 mest in tako s 24. po prvi vožnji na koncu skočil na svoje prve stopničke v karieri. Tretje mesto je osvojil Stefan Brennsteiner (+0,12), ki je bil po prvi vožnji četrti.

Marco Odermatt je prišel do prve veleslalomske zmage v sezoni. Foto: Guliverimage

Izjemen skok po razpredelnici je v igri stotink uspelo doseči tudi Švicarju Luci Aerniju, ki se je s številko 62 v prvi vožnji kot 30. uvrstil v finale, nato pa v tem pridobil kar 26 mest.

Kranjec z osmim mestom do druge pozicije v veleslalomskem seštevku

Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je šestemu mestu iz Söldna in tretjemu iz Beaver Creeka dodal zdaj še osmo mesto. 32-letni slovenski smučar je po prvi vožnji, v kateri je vozil preveč rezervirano, zasedal enajsto mesto, tudi v drugo se mu napad ni posrečil, ob prihodu v cilj je zasedel četrto mesto, a je nato kljub temu pridobival in je na koncu zasedel osmo mesto s 45 stotinkami zaostanka. Kranjec je po treh veleslalomih na odličnem drugem mestu v seštevku discipline s 132 točkami. Pred njim je zgolj danes peti Norvežan Henrik Kristoffersen (170).

V vremenski loteriji se je na koncu kar trinajst smučarjev zvrstilo znotraj sekunde. To mesto je zasedel Italijan Giovanni Borsotti, ki je za zmagovalcem zaostal 99 stotink.

Vodilni v veleslalomskem seštevku do te tekme Lucas Pinheiro Braathen, ki nastopa za Brazilijo, je bil po prvi vožnji 21, v drugo pa je odstopil.

V Val d'Iseru bo v nedeljo na sporedu slalom, na katerem bo za Slovenijo nastopil Tijan Marovt.

Val d'Isere, veleslalom, končni vrstni red: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:11,66 1:04,80 1:06,86

2. Patrick Feurstein (Avt) 2:11,74 +0,08 1:07,29 1:04,45

3. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:11,78 +0,12 1:05,36 1:06,42

4. Luca Aerni (Švi) 2:11,89 +0,23 1:08,22 1:03,67

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:11,90 +0,24 1:04,95 1:06,95

6. Luca de Aliprandini (Ita) 2:12,05 +0,39 1:06,41 1:05,64

7. Joan Verdu (And) 2:12,08 +0,42 1:05,89 1:06,19

8. Žan Kranjec (Slo) 2:12,11 +0,45 1:06,11 1:06,00

9. Loic Meillard (Švi) 2:12,23 +0,57 1:05,12 1:07,11

10. Filip Zubčić (Hrv) 2:12,39 +0,73 1:05,83 1:06,56

... Po prvi vožnji: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:04,80

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,15

3. Loic Meillard (Švi) +0,32

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,56

5. Atle Lie McGrath (Nor) +0,57

6. Thomas Tumler (Švi) +0,74

7. Filip Zubčić (Hrv) +1,03

8. Joan Verdu (And) +1,09

9. Alexander Schmid (Nem) +1,15

10. Alexis Pinturault (Fra) +1,27

11. Žan Kranjec (Slo) +1,31

...

21. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +2,35 Skupno, seštevek, moški (po 7 tekmah): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 290 točk

2. Marco Odermatt (Švi) 280

3. Atle Lie McGrath (Nor) 202

4. Clement Noel (Fra) 200

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 180

6. Alexander Steen Olsen (Nor) 177

7. Loic Meillard (Švi) 159

8. Žan Kranjec (Slo) 132

9. Justin Murisier (Švi) 128

10. Thomas Tumler (Švi) 124

...

23. Miha Hrobat (Slo) 60 Veleslalom, seštevek, moški (po 3 tekmah): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 170

2. Žan Kranjec (Slo) 132

3. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 130

4. Alexander Steen Olsen (Nor) 129

5. Thomas Tumler (Švi) 124

...

