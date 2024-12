Lindsey Vonn že super hitra, a bo poskusni zajček

V Beaver Creeku se je iz štartnih vrat pognala kot predtekmovalka. Foto: Reuters Lindsey Vonn se je po skoraj šestih letih vrnila na tekmovanja. Ima že 40 let in "novo" koleno (kolenska proteza). Minuli konec tedna je bila še samo predtekmovalka v Beaver Creeku v ameriškem Koloradu, prihajajoči v St. Mortizu pa bo dejansko tekmovala proti Ilki Štuhec in ostalim najboljšim superveleslalomistkam sveta. Na sporedu sta namreč dva superveleslaloma. Na tem švicarskem prizorišču tekem svetovnega pokala je dosegla pet zmag.

O smiselnosti vrnitve ameriške smučarke z 82 zmagami v svetovnem pokalu se že več tednov krešejo mnenja, za Avstrijsko tiskovno agencijo (APA) je zdaj spregovoril priznani specialist za kolena dr. Christian Hoser iz zasebne klinike Hochrum. Ta je Vonnovo pred leti tudi osebno spoznal. "Če gledaš samo na njeno koleno, vrnitev nima nobenega smisla. A pri Lindsey so v ospredju druge življenjske vrednote. Spoznal sem jo kot 18-letnico in hitro smučanje je bilo njeno življenje."

"Zelo redko kaj poči okrog novega kolena"

Lindsey Vonn brez bolečin ni smučala že od najstniških let. Foto: Reuters Vonnova si je obe koleni večkrat poškodovala in zato leta 2019 tudi sklenila tekmovalno kariero. Pomagala ji je šele letošnja aprilska operacija, ko so ji vstavili delno kolensko protezo. Zdaj je njeno koleno gibljivejše in ob napornih udarcih manj boleče. "Samo s pol kolena bo še lažje vstopala v zavoje," razlaga Hoser, a obenem dodaja, da to še ne pomeni, da si vezi ne more znova strgati. Okrog proteze se lahko kaj zlomi in pride do resne poškodbe. "A verjetnost za kaj takega ni nič večja kot pri običajnem kolenu. Zelo redko pa kaj poči okrog novega kolena."

"O smučanju s protezo na taki ravni ne vemo še ničesar"

Lindsey Vonn bo poskusni zajček. Foto: Reuters Za paciente je po takšni operaciji, zamenjavi kolena, fizična aktivnost zelo priporočljiva. A kirurgi predlagajo plavanje, kolesarjenje, hojo, vaje za moč ali pilates. Ne pa tudi smučanja. "Pri športu z udarci, velikimi silami in velikimi hitrostmi se bo proteza prej obrabila kot sicer." Na veteranskih prvenstvih sicer številni nekdanji smučarji nastopajo s kolenskimi protezami, a na tistih tekmah ne dosegajo hitrosti 130 kilometrov in več, kot jih bo zdaj 40-letnica na tekmah svetovnega pokala. "O smučanju s protezo na taki ravni ne vemo še ničesar. Lindsey bo poskusni zajček." Vseeno pa Hoser meni, da ni razloga za preveliko skrb: "Prejšnje poškodbe so se zgodile po več tisočih udarcih, ne po več sto udarcih. Ni treba skrbeti, da se bo kar takoj kaj zgodilo."

V Beaver Creeku naj bi bila hitrejša od Ilke Štuhec

Po neuradnih meritvah švicarske televizije naj bi bila na smuku v Beaver Creeku za zmagovalko počasnejša manj kot sekundo. Foto: Reuters

Marcel Hirscher ob vrnitvi ni bil med najhitrejšimi, se je pa njegova nova zgodba hitro končala s poškodbo. Za Vonnovo ugibajo, da je lahko hitra že na prvi tekmi. Kot predtekmovalki ji v Beaver Creeku niso merili časa, a so njen čas skušali izmeriti na švicarski televiziji SRF. Američanka naj bi bila manj kot sekundo počasnejša od zmagovalke Cornelie Hütter. Uvrstila bi se v prvo deseterico, tudi pred Ilko Štuhec. Za Lindsey sicer čas v Koloradu ni bil pomemben, ampak sam občutek med smučanjem. "Sploh ne znam opisati, kako drugače je, ko smučaš brez bolečine. To je zame povsem nov svet. Tako dobro se nisem počutila od svojega 15. leta. Vesela sem, da sem se vrnila," je povedala v Beaver Creeku.