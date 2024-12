"Če smučam na visoki ravni, sem med najboljšimi in, upam, tudi najboljši"

Po drugi in tretji tekmi sezone sta se za kratek čas domov vrnila najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec in njegov trener Miha Verdnik. In strnila misli po nastopih srebrnega olimpijca v Beaver Creeku, kjer je bil pred dobrim tednom dni tretji, in v Val d'Iserju, kjer je v soboto osvojil osmo mesto. Tekmi ne bi mogli biti različnejši, pripovedujeta.

"Niti ni bil tako slab dan"

Žan Kranjec je bil v soboto v Franciji osmi. Foto: Guliverimage "S tretjim mestom v Ameriki sem zadovoljen. Tam sem bil tudi že dober, četrti, ampak kdaj sem imel pa tudi težave, da sem našel hitrost, nekaj več. Zadovoljen sem z rezultatom in samim smučanje. Mislim, da je bilo smučanje na zelo visoki ravni. Zelo sem bil vesel," je najprej črto pod ameriško tekmo potegnil Kranjec, o francoski pa povedal: "Imeli smo kar natrpan urnik: nazaj v Evropo, en kratek trening in nato že tekma v Val d'Iserju. Razmere so bile težke, podlaga se je razbijala, vidljivost je bila slabša. Prvega teka nisem odpeljal, kot sem si želel. Premalo sem bil na limitu, bilo je nekaj rezerve. Kar se tiče pristopa, pa sem v drugi vožnji smučal dosti bolje. Potegnil sem več iz drugega teka. Bilo je res težko, številni so imeli težave, prišli so v cilj in bili skoraj zadnji. Osmo mesto me ne zadovolji, da bi skakal do stropa, a glede na to, kako se je tekma obračala, razlike so bile majhne, na koncu niti ni bil tako slab dan."

"Že dolgo ni šel toliko čez mejo"

Žan Kranjec in Miha Verdnik Foto: Aleš Fevžer Podobno razmišlja trener, ki poudarja, da po vsaki tekmi naredita podrobno analizo in na naslednjih tekmam ohraniti dobre stvari. Tako kot sta tiste iz Söldna, kjer je bil šesti, prenesla v Beaver Creek. "Bil je velik napredek od Söldna do Beaver Creeka. Tehnično je bilo videti razliko. Veliko smo delali tudi taktično, da bi šel iz štarta na maksimalnih obratih. In to mu je dobro uspelo. Bile so še malenkosti v drugem delu proge, na čemer še delamo. Val d'Isere pa je bila res težka tekma, podlaga je bila zahtevna. Na tej podlagi ima Žan sicer prednost pred ostalimi, saj je sposoben smučati podobno kot takrat, ko je gladko. A je bila vidljivost tako zahtevna. Če po prvem teku nismo bili zadovoljni, ker je bilo preveč spoštovanja, pa smo z drugim tekom zelo zadovoljni. Že dolgo nisem videl Žana, da bi šel v drugem in tretjem sektorju toliko čez mejo."

Veleslalomski seštevek (3/10):



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 170 točk

2. Žan Kranjec (Slo) 132

3. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 130

4. Alexander Steen Olsen (Nor) 129

5. Thomas Tumler (Švi) 124

6. Atle Lie McGrath (Nor) 120

7. Patrick Feurstein (Avt) 112

8. Marco Odermatt (Švi) 100

9. Luca de Aliprandini (Ita) 98

10. Stefan Brennsteiner (Avt) 86

11. River Radamus (ZDA) 74

12. Gino Caviezel (Švi) 67

13. Filip Zubčić (Hrv) 66

14. Alex Vinatzer (Ita) 53

14. Alexander Schmid (Nem) 53

Po treh tekmah drugi veleslalomist sezone

Tretje mesto v Beaver Creeku so bile Žanove 15. stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage Po treh od predvidenih desetih veleslalomov v tej tekmovalni zimi so razlike v točkovni razpredelnici zelo majhne. Vodilni Henrik Kristoffersen ima 170 točk, že na drugem mestu pa mu s 132 točkami sledi Kranjec, pa sploh ni bil boljši kot tretji. Sta pa Norvežan in Slovenec edina od prve enajsterice, ki je v razmaku stotih točk, dobro odpeljala vse tri tekme. V prejšnji zimi skoraj nepremagljivi Marco Odermatt je dvakrat odstopil in šele zdaj v Val d'Iserju zmagal. Švicar je s sto točkami na osmem mestu. "Konkurenca je strnjena. Ko pa pride še kakšna tekma, kot je bila v Val d'Iserju, pa se skupni seštevek še premeša. Odermatt je ranljiv. Že prej sem vedel, da je samo človek. Letos pa je to tudi dokazal. A na koncu se moraš osredotočiti nase. Če ne daš maksimuma, se bodo zagotovo našli fantje, ki te bodo prehiteli. Moram biti na visoki ravni. Če sem, sem lahko med najboljšimi in, upam, tudi najboljši. In na to sem osredotočen."

"Dejstvo je, da je zelo širok vrh v veleslalomu"

Z novim trenerjem Verdnikom očitno dobro delata. Tako se je že postavilo vprašanje, ali se spogledujeta tudi z visoko uvrstitvijo v skupnem seštevku. V sezoni 2022/2023 je bil že bronast, v prejšnji zimi pa peti veleslalomist svetovnega pokala. "Ne zgodi se velikokrat, da z osmim mestom toliko napreduješ v skupnem seštevku. So bile pa vse tekme za vse načeloma enake. Drugo mesto o treh tekmah je en dober pokazatelj. Po drugi strani pa smo zelo skupaj, vendar še nismo niti na polovici. Konkurenca je, a če dam svoj maksimum, sem lahko med najboljšimi." Verdnik priznava, da je eden od ciljev sezone tudi visoka uvrstitev v skupnem seštevku, a: "Dejstvo je, da je zelo širok vrh v veleslalomu. Je pa to še malo prezgodaj. Fantje so zelo skupaj. Vemo, kako drugi smučajo. Vemo pa, da če je Žan pravi, če pokaže svojo vožnjo, je res hiter."

V Alti Badii je za Žana rezervirano tretje mesto

Lani je bil Žan Kranjec v Alta Badii dvakrat tretji, skupaj pa na progi Gran Risa tretji že petkrat. Foto: Guliverimage

Kranjec gre samozavestno in sproščeno v nadaljevanje sezone. Foto: Aleš Fevžer V torek in sredo Kranjca čakata treninga s še 16 ekipami v Pfeldersu na Južnotirolskem, kjer bodo na suhem snegu in v senčni legi podobni pogoji, kot ga čakajo na četrtem veleslalomu sezone. V četrtek se nato že seli v osrčje Dolomitov v Alta Badio, kjer bo v nedeljo v La Villi na progi Gran Risa eden najtežjih in najprestižnejših veleslalomov. Na njej je Žan vedno dobro smučal. Od svojih 15 uvrstitev na stopničke jih ima s te proge kar pet, dve iz lanske zime, ko sta bila tu dva veleslaloma. "Teren mi je všeč. Zagotovo je zahteven, tudi dolg. Podlaga je prijazna, drugačna kot v Val d'Iserju. Vem, kaj sem tam v preteklosti dobro delal, kje sem imel težave. In bom skušal v nedeljo izkoristiti te izkušnje."

V Alta Badii, kjer je bil leta 2017 prvič v karieri na zmagovalnem odru, bo napadal šeste stopničke na veleslalomih. S petimi uvrstitvami na zmagovalni oder na tem prizorišču v italijanskih Dolomitih je že zdaj najboljši Slovenec. Marcel Hirscher je v Alta Badii nanizal deset stopničk, Alberto Tomba osem, Henrik Kristoffersen sedem, Marco Odermatt in Ted Ligety sta jih zbrala po šest. Ob Kranjcu imata po pet stopničk na tem prizorišču tudi Michael von Grünigen in Davide Simoncelli. Slovenskemu asu v Alta Badii manjka zmaga.