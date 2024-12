Smuk stotink in presenečenj, Čater s številko 42 tik za stopničkami

V Val Gardeni so najboljši smučarji nastopili na drugem smuku sezone svetovnega pokala. Razlike so bile neverjetno majhne (sekunda med drugim in 37. mestom), tekmovalci z visokimi številkami pa so imeli zelo dobre pogoje. Odstopal je samo Marco Odermatt, ki je dosegel svojo prvo smukaško zmago na progi Saslong. Martin Čater je s številko 42 navdušil s petim mestom (+0,50). Miha Hrobat je zaostal 90 stotink, a zaradi številnih presenečenj zdrsnil iz prve deseterice (15.). Tudi Nejc Naraločnik ni veliko zaostal (+1,28), a je na 32. mestu vseeno ostal brez prvih točk v svetovnem pokalu.

Hrobatu se je obetala deseterica, nato pa ...

Miha Hrobat je bil v cilju smuka v dolini Gardena z nastopom kar zadovoljen. Foto: Reuters Miha Hrobat je ob Žanu Kranjcu, ki ga v nedeljo v sosednji dolini Alti Badii čaka četrti veleslalom sezone, slovenski smučar, na katerega smo v tej zimi najbolj pozorni. Ob koncu prejšnje sezone je z 11. mestom v Kvitfjellu nakazal, da se vzpenja v svetovni vrh in to potrdil šestega decembra, ko je na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku s številko ena dosegel uvrstitev kariere, tretje mesto. Ustrezajo mu tehnične in zahtevne proge, do odstopa mu je dobro kazalo tudi na superveleslalomu v Koloradu, ta petek pa je na superveleslalomu v dolini Gardena končal na 16. mestu. To je bila njegova najboljša superveleslalomska uvrstitev.

Prvi vrhu so bile majhne razlike, samo Marco Odermatt je odskočil. Foto: Reuters Smuk v osrčju Dolomitov je bolj drsalen, manj tehničen in je bil zato zanj nekaj večji izziv. A ga je vseeno odpeljal dobro, pa četudi je imel številko ena, ko je bila proga še v senci. "Za Val Gardeno sem kar zadovoljen. To ni smuk, ki mi najbolj ustreza. Vožnja je bila kar dobra, brez večje napake. Mogoče sem zgoraj iz kompresije malo preveč desno skočil, ker je bila tam modra črta narisano drugače kot na treningu. Uvrstitev med deseterico bo dober rezultat," je v prvi izjavi v cilju dejal Hrobat. Za Švicarjem Marcom Odermattom, ki je dosegel svojo 40. zmago v svetovnem pokalu in prvo v Gardeni, je zaostal 90 stotink, kar je po nastopu najboljših 30 smukačev na svetu, zadoščalo za deveto mesto. A smuk še ni bil končan!

Čater: Danes je letelo

Začel se je znova zapletati. Dobro pripravljena proga je obsijana s soncem postala hitrejša in je odpuščala presenečenja z višjimi številkami. Pred Hrobata so se najprej uvrstili Nemec Romed Baumann, Švicar Lars Rösti in Avstrijec Daniel Hemetsberger, nato s številko 42 še Martin Čater. Ta je zaostal samo pol sekunde za Odermattom in se uvrstil celo na peto mesto. To je njegova šele druga uvrstitev v prvo peterico na smukih, prva po zmagi pred štirimi leti Na vrhu sta bila sicer dva Švicarja. Franjo von Allmen je za rojakom zaostal 45 stotink. V boju za drugo mesto je le za stotinko sekunde prehitel Američana Ryana Cochran-Siegla.

Martin Čater in veliko olajšanje. Foto: Reuters "Očitno je danes res letelo. Da ne govorimo samo v prazno, da pokažemo to tudi z dobro vožnjo. Zelo sem zadovoljen. Štiri stotinke do stopničk, a bo tudi peto mesto potrdilo, da smo nekaj naredili. Sem zelo vesel," se je v ciljni areni smejalo vidno olajšanemu Čatru, ki si je tako sam podaril najlepše darilo za petkov 32. rojstni dan. "Dve, tri leta že borbam, pa ni šlo. To je sicer samo ena tekma, a je neko olajšanje. Užival bom v tem trenutku. Zdelo se mi je, da sem hiter, a me je večkrat ta občutek varal." Na smuku v Val Gardeni do tega trenutka še ni bil boljši kot 30. "Če sem lahko tukaj zraven, sem lahko še na kakšnem drugem smuku."

Val Gardena, smuk (m):



1. Marco Odermatt (Švi) 2:03,10

2. Franjo Von Allmen (Švi) +0,45

3. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA) +0,46

4. Nils Allegre (Fra) +0,47

5. Martin Čater (Slo) +0,50

6. Stefan Eichberger (Avt) +0,52

7. Romed Baumann (Nem) +0,53

8. Bryce Bennett (ZDA) +0,61

9. Cameron Aleander (Kan) +0,64

10. Stefan Rogetin (Švi) +0,68

11. Brodie Seger (Kan) +0,70

12. Lars Rösti (Švi) +0,76

12. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,76

14. Mattia Casse (Ita) +0,82

15. Miha Hrobat (Slo) +0,90

16. Cyprien Sarrazin (Fra) +1,05

...

32. Nejc Naraločnik (Slo) +1,28

Naraločnik za stotinko brez prve točke

Slovenci so dokazali, da so dobro trenirali. Foto: SloSki Presenečenja so se vrstila še naprej, Avstrijec Stefan Eichberger je s številko 56 zaostal samo 52 stotink in se uvrstil na šesto mesto, kar je bila njegova najboljša uvrstitev v karieri. Točke je osvojil šele petič. Znova pa je brez prvih ostal tretji Slovenec na tekmi Nejc Naraločnik. Pa čeprav je zaostal samo sekundo in 28 stotink. Končal je na 32. mestu. Stotinko hitrejši je bil zmagovalec prvega muka sezone Justin Murisier! Švicar si je še z dvema tekmovalcema delil 29. mesto.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (10/38)



1. Marco Odermatt (Švi) 440 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 390

3. Atle Lie McGrath (Nor) 282

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230

5. Loic Meillard (Švi) 219

6. Clement Noel (Fra) 200

7. Alexander Steen Olsen (Nor) 177

8. Justin Murisier (Švi) 146

9. Mattia Casse (Ita) 138

10. Žan Kranjec (Slo) 132

...

26. Miha Hrobat (Slo) 91

52. Martin Čater (Slo) 48



Smukaški seštevek (2/9):



1. Marco Odermatt (Švi) 180 točk

2. Justin Murisier (Švi) 102

3. Franjo von Allmen (Švi) 83

4. Nils Allegre (Fra) 82

4. Ryan Cochrane-Siegle (ZDA) 82

6. Miha Hrobat (Slo) 76

...

12. Martin Čater (Slo) 45