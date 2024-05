Smeh zagotovljen: kako je Gajser potunkal Pancarja #video

Motokros je fizično in psihično naporen šport, zbranost in premišljenost sta na treningih in dirkah na prvem mestu. V zakulisju pa so najboljši motokrosisti na svetu in člani njihovih ekip povsem navadni ljudje, zelo sproščeni in pogosto za šalo. Na nedavni dirki v Aguedi so kamere od jutra do večera sledile slovenskima voznikoma Timu Gajserju in Janu Pancarju. Dirka je bila super napeta, dogajanje pred njo pa tudi sila zabavno.

Jan Pancar v Aguedi Foto: Matej Podgoršek Ta konec tedna ni dirke svetovnega prvenstva v motokrosu. Da boste lažje pričakali naslednjo, ki bo naslednji vikend v Nemčiji, si lahko pogledate magazinsko oddajo Behind the Gate, ki jo pripravlja promotor tekmovanja. Tokratna epizoda je namreč še posebej zanimiva za slovenske ljubitelje motokrosa. Na nedavni blatni veliki nagradi Portugalske v Aguedi so s kamero tudi v zakulisju spremljali slovenska asa Tima Gajserja in Jana Pancarja, ki po prvih sedmih dirkah sezone zasedata prvo in 14. mesto v skupnem seštevku.

In še kako se boste nasmejali. V uvodu snemalec Gajserja, Pancarja in Jako Peklaja, ki nastopa na 250-kubičnem motorju v MX2 ali EMX250, slovensko trojico spremlja na petkovem ogledu proge. Fantje so se pač med sabo pogovarjali po slovensko. Kdo bo torej poskrbel za angleške podnapise za gledalce z vsega sveta? "Jaz te bom poklical, ti boš poslušal in mi vse prevedel," je Timu dejal snemalec. Odziv petkratnega svetovnega prvaka v smehu pa: "Ne, Jan bo!" In je Pancar res moral. "Hvala, Tim!"

Poglejte na 1.40 pogovor Slovencev na petkovem ogledu proge:

Na dirko pride tudi pes Tiga: "Ne, ne, ne!"

Neprecenljiva pa je bila tudi reakcija Gianpietra Canettija, Timovega asistenta na dirkah, ko mu je Timovo dekle Špela Motaln povedalo, da bosta na naslednjo dirko pripeljala svojega psa (na 9.35). Tiga The Dog pasme cane corso je namreč precej velik pes. "Ne, ne, ne!" Giampi, kot ga kličejo, je bil povsem iz sebe. Timu pa se je znova smejalo.

Tiga, torej pes Tiga, ima tudi svoj profil na Instagramu: