Gajser: Bila je odrezana škarpa, padel sem štiri metre dol na glavo

Iz Aguede vendarle prinašamo dobre novice. Tim Gajser na VN Portugalske ni prišel na zmagovalni balkon po pokal za tretje mesto in rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku MXGP. Bil je v hudih bolečinah in v šoku, potem ko je v drugi vožnji trikrat padel, pri drugem padcu je dobil močan udarec v desno ramo. Manjkal je tudi na novinarski konferenci, saj je šel takoj na fizioterapijo, nato še na rentgen v mobilni zdravniški center na prizorišču. Slikanje je pokazalo, da ni nič zlomljenega. Dve uri po končani dirki je prišel toliko k sebi, da je o dogajanju na peti dirki sezone spregovoril za Siol Sportal.

Dirkači so bili v cilju povsem blatni. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim, kaj točno se je zgodilo? Udarec v ramo že pri padcu v prvem zavoju druge vožnje?

Ne, nekaj krogov pozneje, ko sem začel prehitevati. Proga je bila res nepredvidljiva, sploh ko si želel prehitevati, ko si izbiral druge linije in ne idealne. In sem skočil dol s proge. In tam je bila škarpa kar odrezana, štiri metre dol sem padel na glavo. Sem se udaril na desno ramo. In sem v bolečinah vozil celo tekmo. Zaključil sem dirko, skušal sem čim več iztržiti. Potem sem še enkrat padel. Škoda tistega padca, ker sem izgubil eno mesto in bil 10. Ampak kljub temu solidne točke. Osvojili smo to rdečo tablico. Želel bi si zmagati, saj je bil tudi drugi štart vrhunski. Samo tista napaka, da mi je odneslo zadnje kolo v prvem zavoju. Velik napredek na štartih. Res smo trdo delali v prejšnjih dveh tednih z ekipo na štartih. Naredili smo ogromno štartov. To se je poplačalo. Vrhunska prva vožnja, malo slabša druga s temi padci, a vse skupaj moramo gledati pozitivno. In se že veselim naslednje dirke.

Torej nič zlomljenega?

Zaenkrat ni videti, da bi bilo karkoli zlomljeno. To je najbolj pomembno.

Tim Gajser ima po četrtini sezone 14 točk prednosti pred Jorgejem Pradom. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Prva vožnja pa se je zdela idealna, brez napake, pa še odličen dvoboj z Jeffreyjem Herlingsom.

Ja, štart mi je dobro uspel. Jeffrey je bil na začetku zelo napadalen, me je prehitel. Potem sem mu sledil, ga nazaj prehitel in potem odpeljal kar mirno vožnjo do konca. Proga je bila zahrbtna, veliko dežja. Imel sem mokre rokavice in nisem imel oprijema s krmilom. Res sem moral voziti z glavo. Od tega vikenda lahko odnesem ogromno pozitivnih stvari. Naredili smo kar nekaj stopnic naprej.

Res zelo zahtevne razmere v Aguedi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Kako fizično naporno pa je bilo voziti v takem blatu, ob toliko stoječe vode. Zadnjih 10 minut prve vožnje se je zdelo pravo mučenje, boj za preživetje.

Fizično je, zagotovo, a še bolj mentalno, saj si moral biti res osredotočen. Mala napakica te je lahko stala padca. Res si moral biti 110-odstotno osredotočen. Ni bila prostora za napake, hitro bi se lahko kje zakopal.

Zdi se prav junaško, da ste v drugi vožnji prišli v cilj ob takih bolečinah in s tako uničenim motorjem.

Je bilo kar težko. V prvem padcu sem zlomil prvi blatnik in je kar čudno voziti, ko nimaš blatnika, ki te ščiti in ti meče potem vse blato v obraz. Me je kar malo nerviral, ker je stal malo v desno in sploh nisem videl, kam gre prvo kolo. Potem sem se navadil, je pa tudi odletel in sem poskusil izvleči, kar se je le dalo. Ni bilo popolno, a kar solidne točke.

V prvi vožnji sta Jeffrey Herlings in Tim Gajser uprizorila fantastičen dvoboj. Foto: Guliverimage

Rdeča tablica je vaša, škoda le, da je niste mogli sami prevzeti na zmagovalnem balkonu?

Ja, takoj po dirki sem bil mogoče malo v šoku, res me je zelo bolelo. Tudi od razočaranja, od vsega skupaj. Mislim, da je bila prava poteza, da nisem šel na podelitev, da smo takoj začeli delati s fizioterapevti, ko je bila še topla mišica. Zdaj sem naredil še slikanje. To nam je bilo bolj pomembno, kot iti gor na stopničke. To je naredil Giacomo.

Zdaj vas je tudi objel, ekipa vam vedno stoji ob strani.

Ja, res je, res je. To mi res veliko pomeni. Smo ekipa v slabem in dobrem. To je zelo pomembno.

Rdečo tablico je prevzel Giacomo Gariboldi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gariboldi: Proga v Lugu bo Timu všeč

V 'paddocku' smo po dirki ujeli še Timovega šefa Giacoma Gariboldija. "Po padcu je Tim zelo trpel. Motor je bil uničen. A je končal dirko in veliko voznikov prehitel, tudi Prada. In osvojil je veliko točk. To ni bil motokros, to je bil bolj enduro. Šlo je za preživetje. In Tim je na takih dirkah zelo dober." Prva vožnja je bila res popolna? "Fantastično! Taka bi bila lahko tudi druga, če ne bi padel v prvem zavoju. A prišel je z zadnjega do 10. mesta, tudi to je bilo v redu." Rdeča tablica je njihova, manjka samo še zmaga. "Potiho smo čakali rdečo tablico. Vemo, da je prvenstvo dolgo. vedeli smo, da jo bo Tim na določeni točki dobil. Upam, da jo obdrži na naslednjih dirkah." Po prvi dirki sezone je Gariboldi dejal, da Tim v tako dobri formi še ni bil. "Že pozimi je bil v vrhunski formi, imel je dobra testiranja. Zdaj smo naredili še napredek na štartih. Je v odlični formi. Vedeli smo, da se bo boril za zmage." Sezona se nadaljuje v Lugu v bližnji Galiciji. "Ja, gremo na domač teren Jorgeja Prada. A mislim, da bo Timu tista proga všeč. Tam še ni dirkal. Je zelo podobna kot v Argentini. Zaupam vanj." Če je Prado zmagal v Trentinu, naj torej Gajser zdaj v Gacliji! "Ja, tudi jaz bi to rad videl."

Nastop v Galiciji prihajajoči vikend torej ni ogrožen?

Ne, jaz bom dal vse od sebe. Pred mano je kar naporen teden, s fizioterapijami, z vsem, da poskusimo to čim bolje sanirati.

Nastop v Lugu ni ogrožen. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Jorge Prado je prvič letos premagan, vzeli ste mu rdečo tablico, bi bilo pa zdaj še lepo zmagati na njegovi progi v Lugu, tako kot je on pred tremi tedni pred slovenskimi navijači v Trentinu?

Ja, se bomo potrudili. Sezona je do zdaj super, konstantna. Zdaj je bilo v drugi vožnji malo preveč napak, a vseeno dobre točke. To je zelo pomembno, da ne izgubiš preveč, da nabiraš točke. Smo šele na začetku, šele peta dirka je za nami, še tri četrtine sezone je do konca.

Pet dirk, pet uvrstitev na stopničke, torej tudi tokrat, kljub tej drugi vožnji. Edini ste bili na na stopničkah na vseh dirkah.

Ja, sem bil kar presenečen, da sem po vsem tem končal na stopničkah. A v takih razmerah se veliko stvari spremeni iz ene vožnje v drugo.

Skupni seštevek v prvenstvu (5/20):



1. Tim Gajser (Honda) 252 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 238 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 220

4. Jeffrey Herlings (KTM) 198

5. Pauls Jonass (Honda) 192

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 157

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 54