Blato za Gajserja ni ovira! Zmaga. Prado pa izgubljen.

Strah se je uresničil. Na severu Portugalske je ves dan deževalo, sicer ne premočno, in motokros proga v Aguedi, kjer poteka peta velika nagrada v letošnjem svetovnem prvenstvu, se je spremenila v blatno drsalnico. Iz ure v uro, ko so si sledili treningi v MXGP in MX2 ter vožnje v evropskem prvenstvu, so kanali v sicer trdni glineni podlagi postajali vse bolj globoki. Najtežje bilo prav ob koncu dneva, ko so v MX2 in MXGP odpeljali kvalifikacijsko vožnjo. Rezultati le te pomenijo vrstni red izbiranja štartne rampe za nedeljsko dirko. Najboljši pa so dobili tudi točke od 10 do 1.

Jorge Prado ima samo še sedem točk prednosti pred Gajserjem. Foto: Guliverimage Tako Jorge Prado (GasGas) kot Tim Gajser (Honda) sta krog za ogrevanje odpeljala z drugim motorjem kot dirko. Da sta imela na štartu čistega. Tim se je za menjavo odločil tik pred zdajci. In s čistim je s štarta dobro potegnil, a bil v prvih dveh zavojih nekoliko bolj na zunanji strani, zato sta bila Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki) še pred njim. A petkratni svetovni prvak je potreboval samo nekaj naslednjih zavojev, da je opravil z njima. Ko je prvič pripeljal mimo boksov, je svojo ekipo že razveselil z vodstvom. In tega ni več zapravil. Na res zahtevni podlagi ni naredil niti ene napake, si pridirkal pet sekund prednosti in nato samo še kontroliral preostanek vožnje. Herlings je pred ciljem odbil napad Febvra. Prado je bil po prvem krogu šesti, sredi dirke je imel nove težave (najverjetneje z očali in vidljivostjo) in je izgubljal sekundo za sekundo. Mesto je sicer izgubil samo eno, a na sedmem zaostal več kot dve minuti.

MXGP Portugalske, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Pauls Jonass (Honda)

6. Glenn Coldenhoff (Fantic)

7. Jorge Prado (GasGas)

...

20. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

"Odprl sem si linijo, potem pa presekal in oba zaprl"

"Bil sem tretji, potem pa sem oba presenetil. Odprl sem si linijo, potem pa presekal in oba zaprl. Vedel sem, da moram čim prej napasti, ker je pozneje dosti težje. In mi je uspelo. Potem sem si privozil štiri, pet sekund prednosti. Do zadnjih dveh krogov, ko sem ujel voznike za en krog. Linija je bila samo ena in se niso mogli odmikati in sem tam kar veliko izgubil. A sem ostal na prvem mestu." Timu se je po kvalifikacijah torej kar smejalo. "Res sem zelo vesel. Štart mi je uspel. Trdo smo delali. Jutri pa je tisto pomembno in upam, da mi uspeta dobra štarta in dobre vožnje. Na taki progi je pomembno, da si po štartu spredaj. Težko je prehitevati." Saj je podlaga po toliko dneh dežja res zelo spolzka. Zdi se skoraj nemogoče, da odpelješ brez napake. "Težko, težko je. Moraš biti res osredotočen, saj je proda res nepredvidljiva. Ponekod je kar trdo, drugod je mehko, da te kar poje. Povsod moraš biti previden, sploh če menjavaš linije."

Glede na treninge in kvalifikacijsko vožnjo se zdi prvič letos za zmago nevaren tudi Jeffrey Herlings. Foto: Guliverimage

Pancar: Zadnje kolo mi je zakopalo v prazno

Jan Pancar na razmočeni progi v Aguedi, kjer je v soboto ves dan rahlo deževalo. Foto: Guliverimage Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil v konkurenci tokrat le 26. dirkačev po prvem zadnji, a je nato našel ritem in se prebil na 20. mesto. "Na štartni rampi mi je zadnje kolo zakopalo v prazno. Pa sva jo z očetom zamenjala, a je vseeno zakopalo. Težava je, če ta rešetka mokra. Tako da sem bil s štarta zadnji. Potem sem pa še padel v prvem krogu, v levem zavoju za ciljno črto. In se mi je noga zataknila med krmilo in sklopko. Sem rabil kar nekaj časa, da sem jo dobil ven. Sem bil zato kar daleč zadaj, kakšnih 20 sekund za predzadnjim. Potem je bila vožnja solidna. Nisem si preveč upal skakati skokov, ker je bila proga res namočena. Po vrhu je bilo veliko mehkega blata, spodaj so bile pa trde linije, ki jih niti nisi videl ali pričakoval. Res je bila zahrbtna proga. Tako je, ko pada dež," je svojo vožnjo opisal Pancar. Je pa z njegovo nogo vse v redu.

Skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (4/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 223 točk

2. Tim Gajser (Honda) 216

3. Romain Febvre (Kawasaki) 182

4. Jeffrey Herlings (KTM) 173

5. Pauls Jonass (Honda) 148

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 141

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 37

V MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Liam Everts (KTM). Tudi tu so bile razlike velike, vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je na 10. mestu zaostal minuto in 34 sekund.

V soboto so se delile točke od 10 do 1 za prvih deset, še bolj zares bo šlo v nedeljo, ko bo na voljo 50 točk. Prva vožnja VN Portugalske v MXGP se začne ob 15.15 po srednjeevropskem času, druga pa ob 18.10. Uro prej sta na sporedu vožnji v MX2.

A Aguedi dirka še tretji Slovenec, Jaka Peklaj (Husqvarna) v evropskem prvenstvu 250. V prvi vožnji EMX250 je bil 32., druga bo v nedeljo zjutraj.