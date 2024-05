Premagal je Prada, a: Rad bi na suhi progi naredil še boljši rezultat

Po veliki nagradi Portugalske v svetovnem prvenstvu MXGP nismo govorili samo s Timom Gajserjem (Honda), ki je prevzel rdečo tablico vodilnega v letošnji sezoni, ampak tudi z drugim Slovencem, ki letos nastopa v najmočnejšem razredu, Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM). Tudi on se je v blatni in poplavljeni prvi vožnji dirke v Aguedi izkazal, saj jo je končal na devetem mestu. V drugi je bil po padcu v drugem zavoju 16., kar pa je v točkovnem seštevku obeh voženj pomenilo 11. mesto na peti veliki nagradi sezone. Za 23-letnika je bila to tudi peta dirka sploh v MXGP in najboljši rezultat doslej. "Zelo sem zadovoljen, ampak bi rad na suhi progi naredil še boljšega." V dežju in blatu razliko naredi motokrosist in ne motor, tako je Pancar, ki vozi standardni motor, ki se ga lahko kupi v trgovini in tekmuje z družinsko ekipo, dokazal iz kakšnega testa je. V Aguedi sta bila z očetom Igorjem Pancarjem sama za vse. Medtem ko so vozniki tovarniških ekip v ponedeljek odleteli domov na počitek, je Jana v "paddocku" čakalo pranje motorja, opreme in pospravljanje.

V prvi vožnji za preživetje, a je bila težja druga. Zakaj?

Jan Pancar Foto: Guliverimage Le redki so v prvi vožnji, ko je bila zadnjih 10 minut proga zaradi močnega naliva komaj še vozna, odpeljali brez napake. Ob Gajserju je to uspelo tudi Pancarju. "Ja, uspelo mi je brez padca. Skušal sem se čim bolj sprostiti in voziti čim bolj tekoče, brez napake, nič na silo, saj proga tega ni dovolila. In poskusiti najti linije, saj je bilo dosti proge pod vodo. Ko prideš s hitrostjo v vodo, je kar nevarno, saj ne veš, kaj se bo zgodilo. Ja, sem se kar dobro znašel. Drugo polovico sem kar super odpeljal."

e se je gledalcem na tribunah in pred malimi ekrani zdelo, da so se mučili, da bi sploh ostali na motorju, pa zanimivo Jan pravi, da zanj fizično sploh ni bilo tako naporno. "Pravzaprav se v prvi vožnji skoraj nisem nič utrudil. Bolj sem se v drugi, ker je bil toliko težji motor. V prvi vožnji je bilo tako mokro, da se blato ni prilepilo na motor. In je bil motor skoraj tako težak, kot je na suhem. V drugi vožnji pa je bila težja proga in bolj težak motor." Ker se je že pokazalo sonce, se je začelo blato strjevati in se prijemati na motor. "Pa še sprostil se nisem dovolj in nisem vozil dovolj tekoče. In zato sem porabil več moči."

V prvi vožnji so vozili za preživetje, a je bila pravzaprav fizično težja druga. Zakaj, nam je pojasnil Pancar. Foto: Guliverimage

"Ja, lahko rečem, da sem prehitel Prada, a ..."

Jorge Prado je na Portugalskem zbiral padce, končal na 13. mestu in ostal brez rdeče tablice vodilnega v prvenstvu. Prve štiri dirke pa je dobil. Foto: Guliverimage Enajsto mesto je pomenilo, da je končal dve mesti pred aktualnim svetovnim prvakom Jorgejem Pradom (GasGas). Na prvih petih dirkah je osvojil 54 točk, pri čemer na dveh ni bil stoodstoten zaradi težav s hrbtom. V skupnem seštevku zaseda 16. mesto, vse bliže je torej preboju med 15 in želenim uvrstitvam okoli 10. mesta. "Če bi bila druga vožnja boljša, bi bil mogoče lahko med 10. Vsako tekmo gre na bolje in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Ja, tudi Prado je imel nekaj težav, padce. Ja, lahko rečem, da sem prehitel Prada, a v težkih razmerah."

Ker so trenutno na sporedu tri dirke zapored, torej v treh zaporednih koncih tedna in vse precej blizu, se Jan in Igor Pancar z avtodomom in prikolico ne vračata domov. "Poskusil bom narediti dva treninga na motorju nekje na Portugalskem ali v Španiji, potem pa še en trening na kolesu ali pa bom šel pa teči. V petek si bom pa vzel prosto. Greva torej neposredno na dirko v Španijo."

V Lugu konec tedna naj bi bilo vreme lepo

Jan se že veseli nove proge. Foto: Guliverimage Lugo v Galiciji, dobre štiri ure vožnje severno od Aguede, bo prvič gostil dirko svetovnega prvenstva. To je druga od treh letošnjih v Španiji. Ker je Prado aktualni prvak, so se v Galiciji angažirali, zbrali denar in pridobili dirko MXGP. Na progi, na kateri je Prado začel svojo kariero. "Meni je všeč, da je proga nova. Upam, da je lepa proga. Kot sem slišal, je domača proga od Prada. Nisem še nič gledal, kakšna je. Predvidevam, da je trd teren. Vreme naj bi bilo v redu, tako da ne bo tako kot tukaj. Vsaj to," je z nasmehom pogovor za Siol Sportal zaključil Jan Pancar. Ja, teren v Lugu je res trd, podoben tistemu v Patagoniji, kjer je bila prva dirka letošnjega leta. Jan je bil na tisti dirki 14., Tim pa tretji.