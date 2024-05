Spremenili rezultate! Gajser z rdečo številko, pa tudi s prvo zmago!

Tim Gajser je v Franciji, na eni svojih najljubših prog, vendarle prišel do svoje prve zmage v sezoni, 46. v karieri. A šele pol ure po koncu dirke. Prvo vožnjo je dobil, v drugi na blatni in razmočeni progi pa prišel v cilj kot šesti. To je pomenilo tretje mesto na veliki nagradi. So pa nato dvema tekmovalcema pred njim zaradi neupoštevanja rumenih zastav v zadnjem krogu odvzeli dve mesti in je bil tako Tim v drugi vožnji četrti. To pa je v točkovnem seštevku pomenilo 43 točk, oziroma eno več od Romaina Febvra in tri več od Jeffreyja Herlingsa. Jan Pancar se je za 24. rojstni dan obdaril s 13. mestom.

Štartna rampa na VN Francije ni bila tako pomembna, iz vseh položajev so bile linije do prvega zavoja dobre, a je bil štart vseeno zahteven, saj je bila podlaga po sobotnem dežju globoko preorana. V prvi vožnji je najbolje potegnil najhitrejši na kvalifikacijah Romain Febvre (Kawasaki), a je Tim Gajser (Honda) po sicer povprečnem štartu že v prvem krogu opravil najprej s Jorgejem Pradom (GasGas), ki se na blatu že v soboto ni znašel najbolje, in nato za vodstvo še s Francozom. Jeffrey Herlings (KTM) je bil po prvem krogu osmi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je v "paddocku" praznoval 24. rojstni dan, pa 19.

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser in Febvre sta iz kroga v krog vozila hitreje, do polovice vožnje si je petkratni svetovni prvak priboril tri sekunde prednosti. Medtem je Pancar pridobil že štiri mesta. Slovenski voznik na Hondi ni spustil tempa, francoski mu ni več mogel slediti, morda je čutil tudi bolečine, potem ko si je na sobotnem treningu poškodoval palec. Pred zadnjimi tremi krogi je Febvra prehitel Prado. Prvo vožnjo je tako šest sekund pred Špancem dobil Gajser, Febvre je na tretjem mestu zaostal že 19 sekund. "Proga je zahtevna, luknje v kanalih so neugodne. Ob koncu, ko je pritiskal Prado, mi je malo zategnilo roke. Sicer pa dobra vožnja," je po prvi povedal Gajser. Herlings je bil šesti, Pancar pa z minuto in 19 sekundami zaostanka 14.

MXGP Francije:



1. Tim Gajser (Honda) 43

2. Romain Febvre (Kawasaki) 42 točk

3. Jeffrey Herlings (KTM) 40

4. Jorge Prado (GasGas) 38

5. Pauls Jonass (Honda) 36

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 33

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 14

Blatni rodeo dobil Herlings, "grand prix" Febvre

Tim Gajser je na mokri progi naredil napako. Foto: Guliverimage Med drugo vožnjo MX2 je v Saint-Jean-d'Angelyju močno deževalo in tudi dirkače MXGP je v drugi vožnji pričakala blatna proga polna stoječe vode. A štart in prvi zavoji so se za vse najboljše izšli brez padcev, povedel je Febvre pred Herlingsom. Po dveh krogih je bil Gajser tretji, Prado že z več kot 10 sekundami zaostanka sedmi, Pancar pa 14. V nadaljevanju smo spremljali dvoboj za drugo mesto med Timom in Jeffreyjem. Težava je bila blato, ki je letelo Slovencu v obraz in zato ni mogel zares napasti, moral se je umikati na zaostanek dveh sekund, da se mu motor in čelada nista povsem zapacala. Bila sta osem sekund za vodilnim Francozom in 30 pred Špancem, ki je imel rdečo tablico.

Šest minut pred iztekom časa pa se je zgodil ključni trenutek dirke. Gajserja je na enem od spustov na spolzkem terenu vrglo z motorja. Pobral se je, nadaljeval, a izgubil 20 sekund. Bil je šesti. In bil je povsem blaten in tako tekmecev pred sabo ni mogel loviti, je pa zadržal mesto pred sedmim Pradom. V ospredju je Febvre v zadnjih krogih znova popustil, imel še težave z zaostalimi za krog in Herlings ga je ujel. V zadnjem krogu je Nizozemcu uspelo agresivno prehitevanje! Medtem je Pancar odpeljal vožnjo brez večjih napak in bil 14.

Romain Febvre je dobil domačo VN Francije. Foto: Guliverimage V točkovnem seštevku obeh voženj je Febvre zmagal dve točki pred Herlingsom in Gajserjem. Prado je zbral 36 točk, kar je pomenilo šesto mesto. A še bolj pomembno: rdeča tablica oziroma številka vodilnega v letošnjem prvenstvu se je z GasGasa preselila na Hondo. Tim ima zdaj štiri točke prednosti pred Špancem. Čeprav ni zmagal, je bil Slovenec na zmagovalnem balkonu z velikim nasmehom. Zadovoljen pa je lahko tudi drugi Slovenec v MXGP, Pancar je osvojil 13. mesto.

Skupni seštevek (7/20):



1. Tim Gajser (Honda) 348 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 343

3. Romain Febvre (Kawasaki) 319

4. Jeffrey Herlings (KTM) 287

5. Pauls Jonass (Honda) 253

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 234

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 79

Po treh dirkah v treh vikendih imajo motokrosisti v svetovnem prvenstvu zdaj en prost vikend, nato pa jih znova čakajo tri zaporedne dirke - Nemčija, Latvija in Maggiora.

V MX2 slavil Lucas Coenen, Peklaj v EMX250 brez nastopa

V razredu MX2 je prvo vožnjo v Franciji dobil Lucas Coenen (Husqvarna). Izvrsten dvoboj sta uprizorila Kay de Wolf (Husqvarna) in Liam Everts (KTM), vmes tudi padla, se nato prebijala nazaj med najboljše. De Wolf je prišel do tretjega mesta, Everts pa do šestega. Druga vožnja se je končala v močnem dežju in tudi to je dobil Lucas Coenen in tako osvojil "grand prix" z maksimalnimi 50 točkami. Drugo mesto je pripadlo De Wolfu (42 točk), saj je bil drugi v drugi vožnji. Nizozemec se je tako že okrepil v vodstvu skupnega seštevka sezone.

Jaka Peklaj (Husqvarna) bi moral nastopiti na dirki razreda EMX250, a se v soboto zaradi težav z motorjem ni pojavil na štartu prve vožnje. Ponoči so motor popravili, a v nedeljo zjutraj za štart druge znova ni deloval, kot bi moral in mladenič je ostal brez nastopa.