Gajserjev veliki tekmec dirkal s počenimi rebri

Tim Gajser je bil v Lugu četrti, prvič letos brez zmagovalnega balkona. A v skupnem seštevku zaostaja samo dve točki. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Na 1.620 metrov dolgi progi bo imel Tim Gajser (Honda) popravni izpit, saj se mu prejšnja dirka v Galiciji ni posrečila in je ostal brez rdeče številke vodilnega v skupnem seštevku prvenstva MXGP. Za Špancem Jorgejem Pradom (GasGas) zaostaja le dve točki, tretji je Francoz Romain Febvre (Kawasaki) z 267. Z 246 sledi zmagovalec rekordnih 103 dirk Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), ki se vrača v staro formo.

Herlings je bil v nedeljo na VN Galicije v Lugu drugi, po dirki pa je razkril, da je na zadnjih treh dirkah nastopal kljub štirim počenim rebrom. "Na Sardiniji sem imel manjši padec. Kabel za zavore se mi je zarinil v rebra. In sem si zlomil štiri. V mobilni ambulanti so rekli, da so samo odrgnjena. Šele tri tedne pozneje sem izvedel, da so bila zlomljena. Zdaj bolečin ne čutim več. Prvih nekaj tednov sploh nisem mogel trenirati, vozil sem samo na dirkah." Motokrosisti so res trdoživi, tudi Gajser je drugo vožnjo na VN Portugalske odpeljal do konca kljub trem padcem in hudim bolečinam v rami. Šest dni pozneje pa je bil že nared za dirko v Galiciji.

Skupni seštevek pred VN Francije (6/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 298 točk

2. Tim Gajser (Honda) 296 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 267

4. Jeffrey Herlings (KTM) 246

5. Pauls Jonass (Honda) 217

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 193

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 191

8. Glenn Coldenhoff (Fantic) 179

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 65

Jan Pancar je nedavno navdušil na blatni VN Portugalske, ko je bil v prvi vožnji deveti. Foto: Guliverimage V Saint Jean d'Angelyju bo v MXGP nastopal tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM) in želel nadgraditi, kar je pokazal v Galiciji. Dokazal je, da se lahko redno uvršča med dobitnike točk, četudi je finančno in tehnično z družinsko ekipo v podrejenem položaju glede na tekmece s tovarniškimi ekipami. Kljub temu pa je v svoji prvi sezoni v elitnem razredu na prvih šestih preizkušnjah pustil dober vtis in je na očeh tistih, ki selekcionirajo voznike ter jim ponujajo priložnost v tovarniških moštvih, so zapisali pri slovenski krovni zvezi za motokros AMZS.

Prva vožnja dirke za VN Francije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa ob 17.10. Kvalifikacijska vožnja bo v soboto ob 17.25.

V okviru tekmovanja v Franciji bosta tudi preizkušnji za evropsko prvenstvo v razredih EMX250 in EMX125. V močnejšem bo Slovenijo zastopal Jaka Peklaj, v šibkejšem pa Miha Vrh. Za oba bo izziv že, da se prebijeta skozi kvalifikacije na dirko najboljših 40.