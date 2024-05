Prada in rdečega Gajserja ločila manj kot sekunda

Motokrosist Tim Gajser je šest dni po treh padcih v drugi vožnji VN Portugalske, ki jo je končal na tretjem mestu in prevzel rdečo tablico vodilnega v prvenstvu, in močnih bolečinah v rami spet tisti pravi. Na kvalifikacijski vožnji pred nedeljsko VN Galicije v Lugu je zaostal le za Jorgejem Pradom. Ločila ju je le sekunda.

Tim Gajser nastopa z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) nadaljuje s serijo odličnih štartov, ki še nekaj tednov nazaj niso bili njegova odlika. Dobil ga je tudi v kvalifikacijski vožnji na VN Galicije v Lugu. Povedel je pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Jorgejem Pradom (GasGas). Slovenski as si je pridirkal dobri dve sekundi prednosti, ko so se Herlings, Prado in Romain Febvre (Kawasaki) borili za drugo mesto. Troboj je dobil aktualni prvak, nato ujel Gajserja in ga pet minut in dva kroga pred ciljem prehitel. Pred zadnjim krogom je imel dirkač Honde dobri dve sekundi zaostanka, ciljno črto pa sta prečkala z manj kot sekundo razlike. Herlings je na tretjem mestu zaostal sedem sekund. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253) je bil z dobro minuto zaostanka 18.

Pauls Jonass (Honda), ki je minulo nedeljo presenetil z zmago na blatni dirki v Aguedi na Portugalskem, kar je bila njegova 12. v svetovnem prvenstvu, a prva v MXGP, je bil na kvalifikacijah deveti. Za najboljšima dvema je zaostal 43 sekund.

Timu se tako ni izpolnila želja, da na Pradovi domači progi dobi vse tri vožnje. A največ štejeta nedeljski, ko bo v igri 50 in ne le 10 točk. Španec je letos dobil že štiri dirke, Slovenec pa je bil kot edini na vseh dosedanjih petih velikih nagradah na stopničkah (manjka mu samo zmaga). Prejšnjo nedeljo je Prado po seriji padcev končal na 13. mestu in rdečo tablico vodilnega v prvenstvu predal Gajserju. Po sobotni kvalifikacijski vožnji na trdi podlagi v Lugu je razlika med njima 13 točk.

MXGP Portugalske, kvalifikacijska vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Jeremy Seewer (Kawasaki)

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



Skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (5/20):



1. Tim Gajser (Honda) 261 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 248 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 227

4. Jeffrey Herlings (KTM) 206

5. Pauls Jonass (Honda) 194

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 161

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 54

Peklaj dirka tretjič na dirki svetovnega prvenstva

V razredu MX2 tretjič v karieri nastopa slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna). V konkurenci 36 voznikov je na treningu na čas odpeljal 34. najboljši čas, nato pa bil v kvalifikacijsko vožnji s krogom zaostanka 29. Prejšnji vikend je nastopil v precej bolj številčni konkurenci na dirki EMX250 na Portugalskem in ostal brez točk. Za 10 točk v prvenstvu pa je sobotno kvalifikacijsko vožnjo v Galiciji dobil Thibault Benistant (Yamaha). Vodilni v skupnem seštevku sezone Kay de Wolf (Husqvarna) je bil sedmi.

V nedeljo gre na Pradovi progi v Lugu zares: v MX2 dirkajo ob 13.15 in 16.10, v elitnem razredu MXGP pa ob 14.15 in 17.10.