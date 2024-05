Jorge Prado je aprila na domači dirki Tima Gajserja v Trentinu z zmago nekoliko pokvaril zabavo več tisoč slovenskih navijačev, a slovenski as ima priložnost, da se mu oddolži na prvi VN Galicije, na Špančevi domači progi v Lugu. Za Gajserjem so dnevi intenzivnih fizioterapij, potem ko je prejšnjo nedeljo na Portugalskem utrpel močan udarec v ramo, a vseeno končal na tretjem mestu in prevzel vodstvo na prvenstvu.

Tim Gajser in kar ima najraje: dekle in rdečo tablico. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je prejšnji konec tedna na VN Portugalske v Aguedi dobil kvalifikacijsko in prvo vožnjo, a nato v drugi trikrat padel, ob drugem udarcu pa se močno udaril v ramo. Vseeno je odpeljal do konca, v seštevku osvojil tretje mesto in prevzel rdečo tablico vodilnega na prvenstvu. Aktualni prvak Jorge Prado (GasGas) je bil na tleh v obeh vožnjah in je končal na 13. mestu. Slovenski motokrosist je tako edini, ki se je na vseh petih letošnjih dirkah uvrstil med najboljše tri. Manjka mu samo še zmaga. Španec ima že štiri, slavil je tudi aprila na VN Trentina pred več tisoč slovenskimi navijači. Nič ne bi bilo slajšega, kot če Timu zdaj uspe zmagati na Pradovi domači progi v Lugu, ki bo ta konec tedna sploh prvič gostila dirko svetovnega prvenstva. "Ja, tudi jaz bi to rad videl," je po dirki v Aguedi dejal vodja Hondine ekipe Giacomo Gariboldi. Kvalifikacijska vožnja bo v soboto popoldne, dirka pa v nedeljo, s prvo vožnjo ob 14.15 in drugo ob 17.10.

Gajser je načrtoval, da bo dneve med dirkama preživel doma, a jih je v Italiji na intenzivnih terapijah pri Hondinem fizioterapevtu Filippu Camaschellu. Bolečine ga niso ustavile v Aguedi, tudi v Lugu bo dal vse od sebe. Nekaj lažje bo, ker bo vreme precej boljše, potem ko so se na Portugalskem borili še z blatno in spolzko podlago. "Portugalska je bila res težak izziv, a sem jo zapustil z rdečo tablico. Lepo je, ko jo imam že v tem delu sezone, a do konca je še veliko dirk." Preteklo nedeljo je dokazal, da lahko dobi tudi start, v Lugo je tako pripotoval samozavesten in odločen. "Dvakrat letos sem dobil dve od treh voženj. Lepo bi bilo, da dobil vse tri in zmagal. Velika hvala vsem v ekipi, ki so pomagali pri boljših startih. Ti so bili v Aguedi vrhunski. Komaj čakam, da jih ponovim v Lugu." Tako bo lažje osvojil svojo 46. zmago na svetovnem prvenstvu, prvo letos in prvo po lanski veliki nagradi Turčije. Tudi v Galiciji bo edini Hondin voznik v MXGP, saj Rubena Fernandeza čaka daljše okrevanje po poškodbi kolena. Se pa v MX2 vrača Ferruccio Zanchi.

Poglejte, kako je Gajser v preteklih dneh poskrbel, da je pripravljen za dirko v Lugu:

V Lugu še Pancar in v MX2 prvič letos Peklaj

Jan Pancar je bil v Aguedi 11. Foto: Guliverimage Slovenija bo imela letos prvič tri voznike na dirki svetovnega prvenstva. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) želi po svoji najboljši uvrstitvi v elitnem razredu MXGP (11. mesto) podoben rezultat doseči še v običajnih, suhih pogojih. V MX2 bo tekmoval mladi Jaka Peklaj (Husqvarna). Letos je odpeljal dve dirki evropskega prvenstva 250 (EMX250), a v Madridu in Aguedi ostal brez točk. Vmes je utrpel zlom kosti v dlani. Zanj bo dirka v Lugu tretja na svetovnem prvenstvu, potem ko je ob koncu lanske sezone debitiral v MX2 z nastopoma v Turčiji in Maggiori.