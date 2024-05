Bojevnik Gajser in starček Herlings želita, kar ima Prado

V svetovnem prvenstvu MXGP za zdaj spremljajo četveroboj za naslov prvaka. Jorge Prado je v življenjski formi, Tim Gajser zaostaja samo dve točki, a je bil po nedeljski VN Galicije precej frustriran, Romain Febvre ni najhitrejši, a dirka konstantno, Jeffrey Herlings pa se počasi vrača v staro formo. Slovenski as je še vedno bojevnik, kot je bil pred desetimi leti, pravi Giacomo Gariboldi, nizozemski pa priznava, da čuti posledice let in poškodb.

Jorge Prado je v Lugu dobil vse tri vožnje, 60 točk. Foto: Guliverimage Za motokrosisti v svetovnem prvenstvu MXGP je šest od 20 velikih nagrad oziroma 18 od 60 voženj. Čeprav jih je 11 dobil Jorge Prado (GasGas), ki je zmagal na petih od šestih dirk, so razlike v skupnem seštevku zelo majhne. Španec ima le dve točki prednosti pred Timom Gajserjem (Honda), 31 pred Romainom Febvrom (Kawasaki) in 52 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Sistem točkovanja je tak, da ne prihaja do velikih razlik, če najboljši ne delajo napak. Prado jih je nekaj naredil samo na Portugalskem, Gajser nekaj manjših v drugi vožnji Aguede in na obeh v Galiciji, precej konstantna sta tudi Febvre in Herlings.

Skupni seštevek (6/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 298 točk

2. Tim Gajser (Honda) 296 točk

3. Romain Febvre (Kawasaki) 267

4. Jeffrey Herlings (KTM) 246

5. Pauls Jonass (Honda) 217

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 193

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 191

8. Glenn Coldenhoff (Fantic) 179

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 65

Prado: Najboljša verzija Jorgeja doslej

Jorge Prado je dobil pet od šestih letošnjih dirk, v Franciji bo znova imel rdečo tablico. Foto: Guliverimage

"Ja, najboljša verzija Jorgeja doslej, a upajmo, da bom še boljši," je po nedeljski VN Galicije na progi, poimenovani prav po njem, dejal aktualni svetovni prvak. Tretjič v sezoni je dobil vse tri vožnje. "Odrastel sem 15 minut stran od tu, prvič sem dirkal na progi pol minute stran. Tukaj sem torej odraščal in mi ta zmaga pomeni še toliko več. Konec tedna je bil zaradi številnih dodatnih obveznosti težak, a sem užival." Pa še rdečo tablico, ki jo je imel v Lugu na motorju Gajser, je dobil nazaj. "Gajser je naredil nekaj napak, jaz pa jih nisem. Lepo je, da imaš rdečo tablico, a najpomembneje je, da jo obdržiš do konca sezone. In na tem bom delal."

Gariboldi: Po 11 sezonah je še vedno bojevnik

Še vedno je bojevnik kot pred desetimi leti. Foto: Guliverimage Čeprav je Gajser teden prej doživel boleč udarec v ramo, je v Galiciji štartal na zmago, celo dejal, da bi rad dobil vse tri vožnje. A po ne najboljših štartih je dirkal zelo agresivno in na meji padca, ki se mu je pripetil v obeh vožnjah. Tako je prvič letos ostal brez stopničk in priznal, da je precej frustriran. "Občutek sem imel, da sem vozil veliko bolje, kot kaže rezultat. Včasih se pač ne izide." Podprla sta ga oba njegova šefa. "Tim je vozil dobro, a točke tega žal ne kažejo. V tem športu so tako majhne razlike in včasih je sreča na tvoji strani, včasih pa ni. A v prvenstvu je še vedno zelo izenačeno, za nami pa je šele šest dirk," je dejal vodja Honde v prvenstvu MXGP Marcus Pereira de Freitas. Prvi mož Hondine ekipe Giacomo Gariboldi pa je na Instagramu zapisal: "Ponosen sem na to, kar daje na vsaki dirki. Po 11 sezonah je še vedno bojevnik, kakršnega sem prvič spoznal. Tim bo dobil rdečo tablico kmalu nazaj."

Herlings: Čez štiri mesece bom star 30

Romain Febvre je za zdaj v senci Prada, Gajserja in Herlingsa, a tudi on že ima en naslov prvaka v MXGP (2015). Foto: Guliverimage A bitka za prvaka ni in ne bo samo dvoboj. Morda še bolj kot za zdaj še tretji Febvre zna biti v nadaljevanju sezone nevaren Herlings. Petkratni svetovni prvak in zmagovalec rekordnih 103 dirk se počasi vrača v staro formo. Pa čeprav tudi sam priznava, da morda ne bo nikoli več tako dominanten kot nekoč. V prejšnjih dveh sezonah je zaradi poškodb odpeljal samo 11 dirk in zmagal štirikrat, nazadnje lani poleti v Latviji.

Na Portugalskem je dobil drugo vožnjo in zdaj v Galiciji osvojil drugo mesto. "Približal sem se najboljšima, nimam sicer še iste hitrosti kot Jorge. A sem vse bližje. Še posebej v primerjavi z Argentino. Napredujem." Pojasnil je tudi, zakaj je pred leti zlahka zmagoval, zdaj pa ne več. "Pred desetimi leti konkurenca ni bila tako močna. Ni bilo toliko tako konkurenčnih ekip. Ni se obračalo toliko denarja. Mogoče tudi jaz nisem več tako dober, saj nimam več 18 let. Čez štiri mesece bom star 30. Poleg tega leta 2022 sploh nisem dirkal, tudi lani nisem veliko, saj sem bil poškodovan pol sezone. In vožnje mi manjkajo. Leta mi ne pomagajo, a sem zdaj že nekajkrat pokazal – na Portugalskem, v Arcu in zdaj –, da še imam hitrost za zmage. Ni pa se še vse poklopilo." Ker je do konca še 14 dirk, 42 voženj, še verjame tudi v naslov prvaka.

Poškodbe in leta so načela Jeffreyja Herlingsa, a če se vrne v staro formo, bo nevaren za naslov prvaka. Foto: Guliverimage

Prvenstvo se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, ko bo na sporedu še tretja dirka v treh zaporednih vikendih. Veliko nagrado Francije bo gostil Saint-Jean-d'Angely.